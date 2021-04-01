До конца апреля в Житомире планируют открыть скейт-парк: уже заказали рампы

В Житомире до конца апреля планируют открыть новый скейт-парк. По словам главного архитектора города Ольги Бронштейн, специальное оборудование для парка уже заказали.
Впереди - монтажные работы и установка видеонаблюдения.
"Здесь будут размещены конструкции и сооружения, предназначенные для выполнения трюков. Скейтпарк будет включать в себя такие фигуры: эйрбокс, фанбокс, рейл, грайндбокс, квотерпайп, бэнк, рейл круглый прямой, мануалбокс, траплин большой", - информирует городской совет.
Такое оснащение предназначено для скейтбординга, BMX, роллерблейдинга, кикскутеринга.
"Молодежь города уже вскоре получит специально отведенное место для отдыха, развлечений, занятий и проведения досуга"
, - добавили в мэрии.
Напомним, скейт-парк обустраивают в сквере на Новом бульваре
. Общая стоимость проекта - 1 млн 625 тыс. грн. Часть согласились профинансировать
две житомирские компании.