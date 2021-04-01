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До конца апреля в Житомире планируют открыть скейт-парк: уже заказали рампы

Сегодня, 11:39:21 358 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До конца апреля в Житомире планируют открыть скейт-парк: уже заказали рампы

 В Житомире до конца апреля планируют открыть новый скейт-парк. По словам главного архитектора города Ольги Бронштейн, специальное оборудование для парка уже заказали.

Впереди - монтажные работы и установка видеонаблюдения.
 

"Здесь будут размещены конструкции и сооружения, предназначенные для выполнения трюков. Скейтпарк будет включать в себя такие фигуры: эйрбокс, фанбокс, рейл, грайндбокс, квотерпайп, бэнк, рейл круглый прямой, мануалбокс, траплин большой", - информирует городской совет.




Такое оснащение предназначено для скейтбординга, BMX, роллерблейдинга, кикскутеринга.

"Молодежь города уже вскоре получит специально отведенное место для отдыха, развлечений, занятий и проведения досуга", - добавили в мэрии.

Напомним, скейт-парк обустраивают в сквере на Новом бульваре. Общая стоимость проекта - 1 млн 625 тыс. грн. Часть согласились профинансировать две житомирские компании.
Тэги: скейт-парк, Житомир
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