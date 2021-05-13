15 мая в Житомире откроют долгожданный скейт-парк. ФОТО

В Житомире в скейт-парке на Новом бульваре завершили монтаж всех конструкций. Долгожданное открытие состоится 15 мая. Об этом информирует Житомирский городской совет.
«Приглашаю всех желающих в 16:00 испытать новую спортивную локацию на Новом Бульваре! Это площадка, где можно заниматься экстремальными видами спорта: кататься на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX-велосипедах. Для проведения активного досуга на территории 850 кв. м обустроена площадка с бетонным покрытием. Современный скейт-парк станет не только центром современной молодежной субкультуры, но и пространством для сторонников здорового образа жизни»
, - сказала Ольга Бронштейн, главный архитектор города.
Площадка имеет освещение и оборудована специальными рампами, рейлами и трамплинами. Такое оснащение предназначено для скейтбординга, BMX, роллерблейдинга, кикскутеринга.
Скейт-парк построили в сквере на Новом бульваре
. Общая стоимость проекта - 1 млн 625 тыс. грн. Часть средств предоставили житомирские предприниматели.
Фото: ЖГС