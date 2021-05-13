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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 13 » 13:03:49

15 мая в Житомире откроют долгожданный скейт-парк. ФОТО

Вчера, 13:03:49 1533 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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15 мая в Житомире откроют долгожданный скейт-парк. ФОТО

 В Житомире в скейт-парке на Новом бульваре завершили монтаж всех конструкций. Долгожданное открытие состоится 15 мая. Об этом информирует Житомирский городской совет.

«Приглашаю всех желающих в 16:00 испытать новую спортивную локацию на Новом Бульваре! Это площадка, где можно заниматься экстремальными видами спорта: кататься на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX-велосипедах. Для проведения активного досуга на территории 850 кв. м обустроена площадка с бетонным покрытием. Современный скейт-парк станет не только центром современной молодежной субкультуры, но и пространством для сторонников здорового образа жизни», - сказала Ольга Бронштейн, главный архитектор города.

Площадка имеет освещение и оборудована специальными рампами, рейлами и трамплинами. Такое оснащение предназначено для скейтбординга, BMX, роллерблейдинга, кикскутеринга.

Скейт-парк построили в сквере на Новом бульваре. Общая стоимость проекта - 1 млн 625 тыс. грн. Часть средств предоставили житомирские предприниматели.





Фото: ЖГС
Тэги: Житомир, скейт-парк
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Комментариев: 2
viking62
1 viking (viking62)   • 14:18:55, Вчера [Материал]

Может теперь прыгуны оставят Михайловскую в покое!
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 14:42:17, Вчера [Материал]

пффф
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