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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 2 » 12:32:39

Скейт-парк в Житомире построят за 1,6 млн грн: часть оплатят спонсоры

Сегодня, 12:39:22 672 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скейт-парк в Житомире построят за 1,6 млн грн: часть оплатят спонсоры

 В центре Житомира обустроят скейт-парк. За это на внеочередной сессии 2 сентября проголосовали депутаты Житомирского городского совета.

«Данное мероприятие внесено в городскую целевую программу "Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов коммунальной собственности Житомирской городской объединенной территориальной громады на 2018-2020 годы"», - говорят в мэрии.

Общая сумма проекта 1 млн 650 тыс. грн, часть средств согласились профинансировать две житомирские компании.



Напомним, скейт-парк планируют разместить рядом с площадью Королева, в сквере на Новом бульваре. В начале августа опубликовали первые изображения площадки для экстремальных видов спорта.

Ранее скейт-парк предлагали создать на месте заброшенной танцплощадки «Клетка».
Тэги: скейт-парк, Житомир
Комментариев: 8
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:40:16, Сегодня [Материал]
-2

Тротуаров по-прежнему не будет...
antonvox
2 Антон А (antonvox)   • 12:49:57, Сегодня [Материал]
-2

Ну да, ну да, так я и поверил))
DomA
3 Владимир (DomA)   • 15:14:08, Сегодня [Материал]
0

Знову без проекту?!) Потім виявиться, що на освітлення чи водовідведення з майданчика невистачає грошей!))
Гадаю краще одразу множити вартість на 2!
А розробники, вангую, фірма Сухомлина - А+Д!)
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 15:23:11, Сегодня [Материал]
0

Лучше уж так, чем проект без стройки...
Помнится, например, нам обещали крытый спортивный центр на бульваре, вместо гастрольного театра недостроенного...
DomA
5 Владимир (DomA)   • 15:39:31, Сегодня [Материал]
0

так і живемо) а ще в громад транспорті не потрібно брати квиток, бо він не впливає ні на що!)) вакханалія наше все!)
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:41:54, Сегодня [Материал]
-2

А кто переломаных детей будет лечить? Вторую гор больницу пустили сегодня на сессии с молотка. вот об этом преступлении расскажите. Наступили дни нью васюки.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 17:05:52, Сегодня [Материал]
0

интрига то какая
два житомирские компании.....
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 18:26:21, Сегодня [Материал]
0

Сухомлин, когда построят в Гидропарке тот суперсовременный туалет, под который даже конкурс проводили, и даже победителю конкурса деньги якобы заплатили. Мэр, который даже парашу в Гидпропарке не может осилить, зато хватается за космические идеи.

И да, где туалеты по городу? Где тот мифический туалет возле Драмтеатра? Житомирянам срать негде!!!
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