Скейт-парк в Житомире построят за 1,6 млн грн: часть оплатят спонсоры

В центре Житомира обустроят скейт-парк. За это на внеочередной сессии 2 сентября проголосовали депутаты Житомирского городского совета.
«Данное мероприятие внесено в городскую целевую программу "Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов коммунальной собственности Житомирской городской объединенной территориальной громады на 2018-2020 годы"»
, - говорят в мэрии.
Общая сумма проекта 1 млн 650 тыс. грн, часть средств согласились профинансировать две житомирские компании.
Напомним, скейт-парк планируют разместить рядом с площадью Королева, в сквере на Новом бульваре. В начале августа опубликовали первые изображения
площадки для экстремальных видов спорта.
Ранее скейт-парк предлагали создать на месте заброшенной танцплощадки «Клетка».
Гадаю краще одразу множити вартість на 2!
А розробники, вангую, фірма Сухомлина - А+Д!)
Помнится, например, нам обещали крытый спортивный центр на бульваре, вместо гастрольного театра недостроенного...
два житомирские компании.....
И да, где туалеты по городу? Где тот мифический туалет возле Драмтеатра? Житомирянам срать негде!!!