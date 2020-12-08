В Житомире переносится открытие скейт-парка: подрядчик некачественно выполнил работы. ФОТО

«Сдача объекта переносится. Мы его принимать пока не будем. Нас не устраивает верхний слой покрытия, он сделан некачественно. На сегодня претензия подрядчику уже ушла. Он с ней согласился и сейчас нам будет давать несколько вариантов, как он эту проблему будет устранять. Он нам сейчас говорит, что это произошло из-за погодных условий. Все эти риски заложены в нас в договоре, и за это ответственность несет подрядчик. Если сейчас погодные условия его не устраивают, он ждет нормальных погодных условиях и перерабатывает тогда, когда это можно будет сделать. Потому что нам нужно качество, а не то, как оно сейчас получилось», - рассказывает советник Житомирского городского головы Александр Черняхович.