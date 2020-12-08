Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 8 » 15:14:35

В Житомире переносится открытие скейт-парка: подрядчик некачественно выполнил работы. ФОТО

Вчера, 15:30:42 1540 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире переносится открытие скейт-парка: подрядчик некачественно выполнил работы. ФОТО

 Открытие первого в Житомире скейт-парка переносится: подрядная компания должна устранить недостатки и переложить верхний слой покрытия на площадке.

Городской совет не будет принимать работы, пока на площадке не устранят все недостатки, передает издание Житомир инфо.
 

«Сдача объекта переносится. Мы его принимать пока не будем. Нас не устраивает верхний слой покрытия, он сделан некачественно. На сегодня претензия подрядчику уже ушла. Он с ней согласился и сейчас нам будет давать несколько вариантов, как он эту проблему будет устранять. Он нам сейчас говорит, что это произошло из-за погодных условий. Все эти риски заложены в нас в договоре, и за это ответственность несет подрядчик. Если сейчас погодные условия его не устраивают, он ждет нормальных погодных условиях и перерабатывает тогда, когда это можно будет сделать. Потому что нам нужно качество, а не то, как оно сейчас получилось», - рассказывает советник Житомирского городского головы Александр Черняхович.


Советник мэра также рассказал, что в муниципалитете еще не определились относительно конструкций, которые будут размещены на территории скейт-парка. Сейчас есть несколько предложений от компаний, которые дают десятилетнюю гарантию на свои изделия.
 

«Уже есть от трех-четырех фирм предложения. Они разные, и будем уже решать вместе, с какой фирмой мы будем заключать договор. Сейчас есть три фирмы, которые выполняют подобные работы. Одна из них недавно открыла площадку скейт-парка в Черкассах. Они показывали свои работы, мы ездили смотрели. По конструкциям у нас сейчас два предложения: одна - из фанеры, но из фанеры, которая обрабатывается специальными растворами, и они дают десять лет гарантии. Второй вариант немного дороже, но мы его пока не отклонили: конструкции из полимерных материалов. Основа там тоже - фанера, а потом наверх наносятся полимерные материалы. Такое предложение мы тоже пока рассматриваем, а дальше будем смотреть по средствам, что у нас будет», - говорит советник мэра.


Напомним, скейт-парк обустраивают в сквере на Новом бульваре. Работы осуществляет подрядная организация ООО «Будівельна Компанія Люксбудквартал». Выполнить все работы должны были до конца текущего года.











ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, скейт-парк
Комментариев: 4
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:36:06, Вчера [Материал]
-1

Побудувати місце збору близьких до панків представників протестної субкультури у двох кроках від відділку поліції! Ініціатори ідеї або профани, або хейтери, які ненавидять скейтерів.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 16:34:53, Вчера [Материал]
+3

Скейтери це протестна субкультура близька до панків? Whaaaaattt
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 16:47:07, Вчера [Материал]
+4

а в центрі острівок, який після кожного дощу буде "заливати" болотом майданчик. щоб життя медом не здавалося.
kolia-68
4 kolia-608 (kolia-68)   • 19:31:47, Вчера [Материал]
+2

По тендеру одни, наняли других, делали кто откуда, подсобники местные "бомжи", в итоге с 1 млн 625 тыс. грн. уложились примерно в 500 и каждый получил своё, только не город. Так же с ремонтом по Киевской, Жуйка да и практически с любым из так называемых ТЕНДЕРОВ
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