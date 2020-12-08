В Житомире переносится открытие скейт-парка: подрядчик некачественно выполнил работы. ФОТО

«Сдача объекта переносится. Мы его принимать пока не будем. Нас не устраивает верхний слой покрытия, он сделан некачественно. На сегодня претензия подрядчику уже ушла. Он с ней согласился и сейчас нам будет давать несколько вариантов, как он эту проблему будет устранять. Он нам сейчас говорит, что это произошло из-за погодных условий. Все эти риски заложены в нас в договоре, и за это ответственность несет подрядчик. Если сейчас погодные условия его не устраивают, он ждет нормальных погодных условиях и перерабатывает тогда, когда это можно будет сделать. Потому что нам нужно качество, а не то, как оно сейчас получилось», - рассказывает советник Житомирского городского головы Александр Черняхович.
«Уже есть от трех-четырех фирм предложения. Они разные, и будем уже решать вместе, с какой фирмой мы будем заключать договор. Сейчас есть три фирмы, которые выполняют подобные работы. Одна из них недавно открыла площадку скейт-парка в Черкассах. Они показывали свои работы, мы ездили смотрели. По конструкциям у нас сейчас два предложения: одна - из фанеры, но из фанеры, которая обрабатывается специальными растворами, и они дают десять лет гарантии. Второй вариант немного дороже, но мы его пока не отклонили: конструкции из полимерных материалов. Основа там тоже - фанера, а потом наверх наносятся полимерные материалы. Такое предложение мы тоже пока рассматриваем, а дальше будем смотреть по средствам, что у нас будет», - говорит советник мэра.