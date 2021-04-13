Предприятие должно заплатить 1,2 млн грн за загрязнение воздуха в Житомирской области – экологи

В Житомирской области частное предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Это во время проверки обнаружили специалисты Государственной экологической инспекции Полесского округа. Теперь предприятие должно покрыть более 1,2 млн грн убытков.
"В конце 2020 года Государственной экологической инспекцией Полесского округа проведена внеплановая проверка соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха Частного предприятия "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ЮКА" на Житомирщине. Проверкой установлено, что предприятием осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными организованными источниками выбросов при отсутствии разрешения ... Руководствуясь соответствующей "Методикой" Инспекцией проведен расчет ущерба причиненного нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха, размер которого составил 1 млн 264 тыс. 463 грн", - информирует экологическая инспекция.
По информации экологов, частное предприятие уже устранило нарушения и получило разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.
С целью добровольного возмещения причиненного вреда в адрес предприятия направлена претензия. В случае отказа частным предприятием от добровольной уплаты причиненного государству ущерба, Государственная экологическая инспекция Полесского округа обратится в органы прокуратуры.
По данным ресурса YouControl
, ЧП "Спортивный клуб "Юка" зарегистрировано в Киеве, но имеет объект недвижимости, в Житомире на улице Коммерческой, 4. Также на Житомирщине есть участок, принадлежащий предприятию. Основной вид деятельности - общая медицинская практика. Среди других видов деятельности - строительство прогулочных и спортивных лодок; производство спортивных товаров; кровельные работы; строительство жилых и нежилых зданий; лесопильное и строгальное производство.