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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 13 » 16:31:50

В Житомире коммунальщики взялись за ликвидацию аварийных выбоин. ФОТО

Вчера, 16:50:50 919 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире коммунальщики взялись за ликвидацию аварийных выбоин. ФОТО

 В Житомире коммунальщики начали работы по аварийному ямочному ремонту. Сегодня работают на улицах Б. Бердичевская (от Жуйко в сторону Селецкой), Селецкая, Витрука, Киевская (с автовокзала в сторону центра).

"Работы выполняют с применением "горячего асфальтобетона", что позволяет работать при низких температурах. Ликвидация аварийных выбоин - только временная мера для обеспечения безопасности дорожного движения", - сообщают на предприятии.

Пресс-служба городского совета объясняет, что аварийный ямочный ремонт является частью комплекса эксплуатационного содержания дорог, который проводится в течение года.
 

"Зимой и весной имеет особое значение, ведь выполняется различными методами, учитывая все погодные условия, потому что главная цель - ликвидировать яму, обеспечить проезд", - говорится в сообщении.


Водителей, проезжающих мимо бригады аварийного ремонта, просят быть осторожными и снижать скорость.









Тэги: Житомир, ремонт дорог
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:34:30, Вчера [Материал]

21 век на дворе
кетайцы слетали на луну
русские построили мост
в америке линчуют белых
а тут время замерло - половник со смолой и совковые лопаты
разве что оранжевые робы по-другому забрендированы...
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 18:36:46, Вчера [Материал]

Ну хоть так.. а то полная жопа.
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