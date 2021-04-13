В Житомире коммунальщики взялись за ликвидацию аварийных выбоин. ФОТО

В Житомире коммунальщики начали работы по аварийному ямочному ремонту. Сегодня работают на улицах Б. Бердичевская (от Жуйко в сторону Селецкой), Селецкая, Витрука, Киевская (с автовокзала в сторону центра).
"Работы выполняют с применением "горячего асфальтобетона", что позволяет работать при низких температурах. Ликвидация аварийных выбоин - только временная мера для обеспечения безопасности дорожного движения"
, - сообщают на предприятии.
Пресс-служба городского совета объясняет, что аварийный ямочный ремонт является частью комплекса эксплуатационного содержания дорог, который проводится в течение года.
"Зимой и весной имеет особое значение, ведь выполняется различными методами, учитывая все погодные условия, потому что главная цель - ликвидировать яму, обеспечить проезд", - говорится в сообщении.
Водителей, проезжающих мимо бригады аварийного ремонта, просят быть осторожными и снижать скорость.