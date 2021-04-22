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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 22 » 13:59:55

В селе под Житомиром местный житель незаконно расширял русло реки

Вчера, 14:26:55 1605 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе под Житомиром местный житель незаконно расширял русло реки

 В пригороде Житомира местный житель решил расширить и углубить русло реки Гуйва. Работы на водоеме проводились незаконно. Об этом "Журналу Житомира" сообщила полиция Житомирской области.

"21 апреля в отдел полиции №1 Житомирского райуправления поступило сообщение о том, что в с. Пряжев неизвестные раскапывают экскаватором реку. Во время проверки информация подтвердилась", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские застали работающий в водоеме экскаватор. Им управлял 38-летний киевлянин, который не стал объяснять свои действия.


 

"Зафиксированные полицейскими на месте происшествия обстоятельства свидетельствовали о попытке местного жителя углубить и расширить водоем к построенному им ранее пирсу неподалеку от своего дома", - добавили в ведомстве.


Как пояснили в полиции, такие работы требуют предварительных экспертных исследований влияния запланированных изменений на окружающую среду.

В настоящее время по данному факту следователи открыли уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины.
Тэги: Житомирский район, Река, полиция
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:41:51, Вчера [Материал]

как водохранилище до ручейка спускать - то нормально
а ставок человек решил вырыть - вой подняли
dodo
2 No Name (dodo)   • 21:45:19, Вчера [Материал]

Интересно...сделал дело и виновен.Что же страшного он наделал?
Admiral8
3 Papa (Admiral8)   • 22:53:03, Вчера [Материал]

Сегодня трактор роет дальше :)
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