В селе под Житомиром местный житель незаконно расширял русло реки

В пригороде Житомира местный житель решил расширить и углубить русло реки Гуйва. Работы на водоеме проводились незаконно. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила полиция Житомирской области.
"21 апреля в отдел полиции №1 Житомирского райуправления поступило сообщение о том, что в с. Пряжев неизвестные раскапывают экскаватором реку. Во время проверки информация подтвердилась"
, - говорится в сообщении.
На месте происшествия полицейские застали работающий в водоеме экскаватор. Им управлял 38-летний киевлянин, который не стал объяснять свои действия.
"Зафиксированные полицейскими на месте происшествия обстоятельства свидетельствовали о попытке местного жителя углубить и расширить водоем к построенному им ранее пирсу неподалеку от своего дома", - добавили в ведомстве.
Как пояснили в полиции, такие работы требуют предварительных экспертных исследований влияния запланированных изменений на окружающую среду.
В настоящее время по данному факту следователи открыли уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины.