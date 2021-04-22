На севере Житомирщины возобновилась незаконная добыча янтаря

В лесном массиве Коростенского района во время рейда обнаружили нелегальную добычи янтаря. Об этом "ЖЖ
" сообщает Житомирская областная прокуратура.
"21 апреля руководством Коростенского окружной прокуратуры проведено очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконной добыче янтаря, на котором обсуждалась оперативная обстановка в местах, где ранее были зафиксированы частые нарушения относительно нелегальной добычи ценных камней. После обсуждения рабочих текущих вопросов группа совершила очередной рейд по местам возможной добычи янтаря в Овручской ОТГ, Словечанской ОТГ, Олевской ОТГ, Коростенской ОТГ, Коростенского района"
, - информирует прокуратура.
В ходе обследования лесного массива вблизи с. Сырница Словечанской ОТГ, выявлен факт незаконной добычи неустановленными лицами янтаря. Добыча проводилась с использованием мотопомпы и другого оборудования.
По данному факту Коростенской окружной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 240-1 УК Украины. Материалы производства переданы в Коростенское райуправление полиции.
Напомним, в сентябре 2020 года председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявил
, что ему вместе с правоохранителями удалось преодолеть незаконную добычу янтаря.