Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 23 Апреля 2021    03:20:05
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 22 » 14:55:55

На севере Житомирщины возобновилась незаконная добыча янтаря

Вчера, 15:03:55 571 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На севере Житомирщины возобновилась незаконная добыча янтаря

 В лесном массиве Коростенского района во время рейда обнаружили нелегальную добычи янтаря. Об этом "ЖЖ" сообщает Житомирская областная прокуратура.

"21 апреля руководством Коростенского окружной прокуратуры проведено очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконной добыче янтаря, на котором обсуждалась оперативная обстановка в местах, где ранее были зафиксированы частые нарушения относительно нелегальной добычи ценных камней. После обсуждения рабочих текущих вопросов группа совершила очередной рейд по местам возможной добычи янтаря в Овручской ОТГ, Словечанской ОТГ, Олевской ОТГ, Коростенской ОТГ, Коростенского района", - информирует прокуратура.

В ходе обследования лесного массива вблизи с. Сырница Словечанской ОТГ, выявлен факт незаконной добычи неустановленными лицами янтаря. Добыча проводилась с использованием мотопомпы и другого оборудования.

По данному факту Коростенской окружной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 240-1 УК Украины. Материалы производства переданы в Коростенское райуправление полиции.

Напомним, в сентябре 2020 года председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявил, что ему вместе с правоохранителями удалось преодолеть незаконную добычу янтаря.
Тэги: янтарь, Житомирщина
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus