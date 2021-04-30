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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 30 » 13:06:43

У Житомирі триває активна стадія робіт із реконструкції приміщень обласної клінічної лікарні. ФОТО. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 13:24:18 471 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Житомирі триває активна стадія робіт із реконструкції приміщень обласної клінічної лікарні. ФОТО. ВІДЕО

У рамках Програми Президента «Велике будівництво» у Житомирській області продовжується розбудова соціальної інфраструктури. Так, у 2021 році до Програми включено реконструкцію приміщень КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради під відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих, відділення неврології з нейрореанімацією.

Про це повідомляють у Житомирській ОДА.

Реалізацію проєкту було розпочато у 2017 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з обласного бюджету.

Загальна кошторисна вартість об’єкту 77456,249 тис.грн.

Проєкт розбито на три черги:

І черга – перепланування існуючої загальноклінічної лабораторії під відділення неврології з нейрореанімацією. Кошторисна вартість – 18457,515 тис.грн. (завершено у 2018 році. Так, 29.05.2018 було відкрите неврологічне відділення (інсультний центр) на 21 ліжко з блоком інтенсивної терапії на 6 реанімаційних ліжок для надання допомоги пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу.)

ІІ черга –  планування відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2, відділення інтенсивної терапії для післяопераційних хворих №2. Кошторисна вартість – 27220,100 тис.грн. (завершено у 2019 році. 16.09.2019 відкрито відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 та відділення інтенсивної терапії для післяопераційних хворих №2.)

ІІІ черга –  планування відділення анестезіологі інтенсивної ї та інтенсивної терапії №1, відділення інтенсивної терапії для післяопераційних хворих №1. Кошторисна вартість – 31778,634 тис.грн.

Кожне із відділень має окрему реанімаційну залу на 7 лікарняних ліжок, а відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 – ще й палату інтенсивної терапії на 1 ліжко для лікування пацієнтів з гострою нирковою недостатністю.

У 2020 році проєктна документація перебувала на коригуванні.

ІІІ чергу – реконструкцію приміщень під відділення анестезіології та інтенсивної терапії №1 та відділення інтенсивної терапії для післяопераційних хворих №1 буде виконано протягом 2021 року у рамках програми «Велике будівництво»

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, на сьогодні будівельна готовність об’єкту становить близько 75 %.

Усі приміщення відремонтовані, проведено інженерні мережі, встановлено стантехніку. Наразі завершуються окремі оздоблювальні роботи. Залишається встановити меблі, медичне обладнання та відповідні підключення.

 

Довідково. Будівельні роботи виконує – ТОВ «Уютспецбуд». Сума профінансованих робіт по об’єкту протягом 2017-2020 роки складає 48067,717 тис.грн.

Залишок кошторисної вартості станом на 01.01.2021 року складає 29388,532 тис.грн. Фінансування у 2021 році передбачено з ДФРР у сумі 20936,788 тис.грн, з обласного бюджету – 8451,744 тис.грн. 

Фінансування у 2021 році передбачено з ДФРР у сумі 20936,788 тис.грн, з обласного бюджету – 8451,744 тис.грн. 
 

 




 


  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тэги: больница Гербачевского
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