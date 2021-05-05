Первые платные парковки обустроят вблизи крупнейших рынков Житомира

«Из 22 парковок, которые были определены в свое время, оставляем 14 на платную парковку. Это вокруг Сенного и Житнего рынков - основные две локации, где планируется на первом этапе провести организацию платной парковки, где наиболее есть проблематика. Далее будем смотреть, продолжать увеличивать локации или оставим то количество, которое будет на первом этапе. Фактически, в течение одного-двух месяцев будут проведены организационные мероприятия, нужно скорректировать действующие паспорта этих парковок, потому что изменилась норма и правила ДБН, государственные стандарты содержания парковок и после того уже можно будет начинать работу по организации паркозон», - рассказывает начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.

«Коммунальное предприятие не всегда пример, когда они работают эффективно, поэтому проведение прозрачного конкурса на инвестиции и управление этими парковочными зонами - это, я думаю, лучший вариант. В этот проект нужно делать инвестиции. Думаю, что лучший вариант - проведение конкурса и определение операторов, которые могут это делать быстро и качественно. Если будут житомирские компании, то мы с удовольствием будем рассматривать и такие варианты, но главное, чтобы город получил из этого доход и второе - навести порядок по парковочным зонам. Это механизм, чтобы регулировать поток транспорта в центр города. Если делать, например, по дешевке вокруг «Житнего рынка», то это будет превращаться в то, что и сейчас. Если цена немножко будет выше в этой зоне, то люди приехали на полчаса или час, пошли на рынок, скупились и уехали. Задача, чтобы машина не стояла там целый день, не создавала пробки на центральных улицах. Это один из вариантов, он просматривается, как приоритетный, но, возможно, у депутатов городского совета будет свой взгляд на организацию паркозон. Возможно, они захотят выделять средства из бюджета на обустройство, поэтому это все равно нужно с ними посоветоваться», - прокомментировал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.