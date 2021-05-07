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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 7 » 15:41:00

Смерч в Житомирской области повалил сотни деревьев. ФОТО

Вчера, 15:44:00 1228 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смерч в Житомирской области повалил сотни деревьев. ФОТО

 Локальный смерч, который на днях зафиксировали на территории Новоград-Волынского района, повредил и повалил деревья. Об этом 7 мая сообщило Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

В настоящее время лесоводы проводят обследование пострадавшей территории. По предварительным данным, деревья повреждены на площади около 20 га.

"При обследовании зафиксированы комбинированные повреждения: ветровальные и буреломные, часть площади имеет незначительные повреждения, часть - пострадала больше", - рассказал Степан Нусбаум, директор лесоохотничьего хозяйства.

К уборке бурелома лесоводы приступят по завершению сезона тишины, который продлится до 15 июня.
Тэги: смерч, деревья, лес
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