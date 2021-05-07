Смерч в Житомирской области повалил сотни деревьев. ФОТО

Локальный смерч, который на днях зафиксировали на территории Новоград-Волынского района, повредил и повалил деревья. Об этом 7 мая сообщило Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
В настоящее время лесоводы проводят обследование пострадавшей территории. По предварительным данным
, деревья повреждены на площади около 20 га.
"При обследовании зафиксированы комбинированные повреждения: ветровальные и буреломные, часть площади имеет незначительные повреждения, часть - пострадала больше"
, - рассказал Степан Нусбаум, директор лесоохотничьего хозяйства.
К уборке бурелома лесоводы приступят по завершению сезона тишины, который продлится до 15 июня.