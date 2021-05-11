За вывешенный флаг СССР предпринимателям «светит» до 5 лет тюрьмы. ФОТО

В Коростене полиция начала уголовное производство из-за использования запрещенной символики СССР. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Полицейские Коростенского районного управления, проверив полученную информацию, начали уголовное производство из-за использования красного флага с запрещенной символикой на одном из предприятий города"
, - отмечают правоохранители
.
В ходе первоочередных мероприятий было установлено, что знамя разместила работник предприятия, местная жительница.
Флаг изъяли полицейские. По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщило издание Коростень.today
, флаг Советского Союза разместили 8 мая, в День памяти и примирения, на центральном входе предприятия "Автосвіт".
Символика тоталитарных режимов, каковой является и флаг СССР, запрещена в Украине. За ее использования предусмотрена административная и уголовная ответственность
.