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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 11 » 08:55:20

За вывешенный флаг СССР предпринимателям «светит» до 5 лет тюрьмы. ФОТО

Вчера, 08:55:20 1582 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За вывешенный флаг СССР предпринимателям «светит» до 5 лет тюрьмы. ФОТО

 В Коростене полиция начала уголовное производство из-за использования запрещенной символики СССР. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Полицейские Коростенского районного управления, проверив полученную информацию, начали уголовное производство из-за использования красного флага с запрещенной символикой на одном из предприятий города", - отмечают правоохранители.

В ходе первоочередных мероприятий было установлено, что знамя разместила работник предприятия, местная жительница.



Флаг изъяли полицейские. По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщило издание Коростень.today, флаг Советского Союза разместили 8 мая, в День памяти и примирения, на центральном входе предприятия "Автосвіт".

Символика тоталитарных режимов, каковой является и флаг СССР, запрещена в Украине. За ее использования предусмотрена административная и уголовная ответственность.



Тэги: флаг, СССР, запрещенная символика, полиция
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Комментариев: 2
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:31:21, Вчера [Материал]

Агов, вата, 5 годин висить новина, від вас жодного коментаря! Ви там досі не похмелилися від накату за дідів? Давайте, склянку розсольчика й туц-туц-туц по клавішах!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:53:38, Вчера [Материал]

вам, тупым совкорагулям опять что-то запретили, а ватники должны за это переживать?

ватники сделали себе бутерброд с калининградскими шпротами и наблюдают, стараясь не ржать....
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