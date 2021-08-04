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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 4 » 17:33:21

Полиция нашла в Житомире хулигана, сорвавшего государственный флаг со здания. ВИДЕО

Сегодня, 17:33:21 771 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция нашла в Житомире хулигана, сорвавшего государственный флаг со здания. ВИДЕО

 В Житомире полицейские установили личность и разыскали мужчину, который сорвал флаг со здания на улице Покровской. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба полиции

Напомним, действия хулигана зафиксировали камеры видеонаблюдения.
 

"Поскольку никто с сообщением к нам об этом инциденте не обращался, мы о нем узнали из социальных сетей. Сейчас установили, что он состоялся 31 июля вечером. Также полицейские узнали в мужчине 35-летнего жителя областного центра", - рассказал начальник Житомирского райуправления полиции Сергей Синявский.


По месту жительства его не было и, по словам родных, там он уже не появлялся несколько дней. Впрочем полицейские разыскали мужчину в городе и доставили к следователям для проведения необходимых действий.
 

"По данному факту мы открыли уголовное производство с предварительной квалификацией "Хулиганство", - добавил Синявский.


О хулгане известно, что время от времени его мать обращается к полицейским за помощью из-за нетрезвой агрессии сына. В тот день, 31 июля, в их в семье также был конфликт и правоохранители выезжали к месту жительства мужчины.
Тэги: флаг, полиция, хулиган, Житомир
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