Полиция нашла в Житомире хулигана, сорвавшего государственный флаг со здания. ВИДЕО

"Поскольку никто с сообщением к нам об этом инциденте не обращался, мы о нем узнали из социальных сетей. Сейчас установили, что он состоялся 31 июля вечером. Также полицейские узнали в мужчине 35-летнего жителя областного центра", - рассказал начальник Житомирского райуправления полиции Сергей Синявский.
По месту жительства его не было и, по словам родных, там он уже не появлялся несколько дней. Впрочем полицейские разыскали мужчину в городе и доставили к следователям для проведения необходимых действий.
"По данному факту мы открыли уголовное производство с предварительной квалификацией "Хулиганство", - добавил Синявский.
О хулгане известно, что время от времени его мать обращается к полицейским за помощью из-за нетрезвой агрессии сына. В тот день, 31 июля, в их в семье также был конфликт и правоохранители выезжали к месту жительства мужчины.