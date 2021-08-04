Полиция нашла в Житомире хулигана, сорвавшего государственный флаг со здания. ВИДЕО

"Поскольку никто с сообщением к нам об этом инциденте не обращался, мы о нем узнали из социальных сетей. Сейчас установили, что он состоялся 31 июля вечером. Также полицейские узнали в мужчине 35-летнего жителя областного центра", - рассказал начальник Житомирского райуправления полиции Сергей Синявский.