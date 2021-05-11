Далеко не сбежал: в Житомире поймали пьяного лихача, сбившего женщину

В Житомире полиция задержала водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел 10 мая около 19 часов на улице Чудновской.
"Неравнодушный гражданин сообщил, что водитель автомобиля BMW совершил наезд на 42-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Гражданка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора (зеленый). После чего водитель транспортного средства уехал в неизвестном направлении"
, - рассказали "ЖЖ
" в патрульной полиции.
В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Патрульным удалось оперативно разыскать беглеца. Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
"Путем оперативно-розыскных мероприятий патрульные разыскали и установили местонахождение виновника ДТП. Общаясь с водителем транспортного средства, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Заключение врача нарколога подтвердило, что водитель управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии", - отмечают правоохранители.
На 31-летнего водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление ч. 2 ст. 126 КоАП.
Фото: патрульная полиция