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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 11 » 11:58:46

Далеко не сбежал: в Житомире поймали пьяного лихача, сбившего женщину

Вчера, 12:02:46 1459 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Далеко не сбежал: в Житомире поймали пьяного лихача, сбившего женщину

 В Житомире полиция задержала водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел 10 мая около 19 часов на улице Чудновской.

"Неравнодушный гражданин сообщил, что водитель автомобиля BMW совершил наезд на 42-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Гражданка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора (зеленый). После чего водитель транспортного средства уехал в неизвестном направлении", - рассказали "ЖЖ" в патрульной полиции.

В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Патрульным удалось оперативно разыскать беглеца. Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
 

"Путем оперативно-розыскных мероприятий патрульные разыскали и установили местонахождение виновника ДТП. Общаясь с водителем транспортного средства, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Заключение врача нарколога подтвердило, что водитель управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии", - отмечают правоохранители.


На 31-летнего водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление ч. 2 ст. 126 КоАП.



Фото: патрульная полиция
Тэги: пьяный за рулем, дтп, Житомир
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Комментариев: 2
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 14:30:05, Вчера [Материал]

Так а чего замазали еб*ло и номера?
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:19:50, Вчера [Материал]

Типовий пацієнт з BMW головного мозку, для яких в природі не існує поворотників, світлофорів та в цілому ПДР.
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