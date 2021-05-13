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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 13 » 08:26:11

В Житомирской областной больнице открыли обновленное отделение нефрологии. ФОТО

Вчера, 08:26:11 859 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской областной больнице открыли обновленное отделение нефрологии. ФОТО

 В Житомирской областной больнице имени Гербачевского после реконструкции открылось новое отделение нефрологии. Отныне пациенты с хронической почечной недостаточностью будут получать квалифицированную медицинскую помощь и проходить диализ в современных и комфортных условиях.

Как сообщил председатель облгосадминистрации, ремонт помещений отделения нефрологии стоил областному бюджету 2,5 миллиона гривен. Часть средств предоставил благотворительный фонд.
 

"Следует отметить, что данный проект был реализован при содействии благотворительного фонда "Хлібний дім" и его руководителя Аркадия Маргулиса, который не остается в стороне от проблем медицинского учреждения. И мы благодарны за их почти миллионный взнос для приобретения медицинского оборудования и завершения необходимых работ", - сказал Виталий Бунечко.


В отделении нефрологии наряду с общими 34 койками, также развернуты койки интенсивной терапии: две больничные палаты на 6 коек, где установлено соответствующее оборудование последнего поколения. В целом они смогут обслуживать до 40 пациентов, нуждающихся в искусственном очищении организма.

Сейчас в области состоят на учете более 19 000 человек с хроническими заболеваниями почек. В течение года обновленное отделение сможет предоставлять высококачественную помощь для более тысячи пациентов.















Фото: Facebook / Виталий Бунечко
Тэги: больница, отделение, Житомир
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Комментариев: 1
merks
1 Александра (merks)   • 10:55:42, Вчера [Материал]

Маргуліс - меценат. Голова адміністрації -теж ясно що там робить. А що ці депутатські морди там забули? Ці нікчемні депутатішки, які перевели всі гроші на медицину собі у кишені.
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