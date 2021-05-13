В Житомирской областной больнице открыли обновленное отделение нефрологии. ФОТО

В Житомирской областной больнице имени Гербачевского после реконструкции открылось новое отделение нефрологии. Отныне пациенты с хронической почечной недостаточностью будут получать квалифицированную медицинскую помощь и проходить диализ в современных и комфортных условиях.
Как сообщил председатель облгосадминистрации
, ремонт помещений отделения нефрологии стоил областному бюджету 2,5 миллиона гривен. Часть средств предоставил благотворительный фонд.
"Следует отметить, что данный проект был реализован при содействии благотворительного фонда "Хлібний дім" и его руководителя Аркадия Маргулиса, который не остается в стороне от проблем медицинского учреждения. И мы благодарны за их почти миллионный взнос для приобретения медицинского оборудования и завершения необходимых работ", - сказал Виталий Бунечко.
В отделении нефрологии наряду с общими 34 койками, также развернуты койки интенсивной терапии: две больничные палаты на 6 коек, где установлено соответствующее оборудование последнего поколения. В целом они смогут обслуживать до 40 пациентов, нуждающихся в искусственном очищении организма.
Сейчас в области состоят на учете более 19 000 человек с хроническими заболеваниями почек. В течение года обновленное отделение сможет предоставлять высококачественную помощь для более тысячи пациентов.
Фото: Facebook / Виталий Бунечко