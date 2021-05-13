В Житомирской областной больнице открыли обновленное отделение нефрологии. ФОТО

"Следует отметить, что данный проект был реализован при содействии благотворительного фонда "Хлібний дім" и его руководителя Аркадия Маргулиса, который не остается в стороне от проблем медицинского учреждения. И мы благодарны за их почти миллионный взнос для приобретения медицинского оборудования и завершения необходимых работ", - сказал Виталий Бунечко.