В Житомире продолжается реконструкция приемно-диагностического отделения областной клинической больницы имени Гербачевского. Ежедневно через это отделение проходит около 150 пациентов. Отделение работает круглосуточно, семь дней в неделю.
Как сообщил генеральный директор областной больницы Богдан Леськив, обновленное отделение будет состоять из двух подразделений. Первое подразделение будет предоставлять неотложную медицинскую помощь, будет рассчитано на 4 реанимационные кровати и будет обеспечено необходимым персоналом.
«В месяц мы имеем 7-8 случаев, когда человека реанимируют, фактически возвращают с того света. И эти процедуры нужно делать здесь и сейчас в приемном отделении, чтобы успеть его спасти», - рассказывает Богдан Леськив.
Второе подразделение - для пациентов, которые будут госпитализированы на плановое лечение.
Также в отделении предусмотрено свой собственный «банк крови» и «экспресс-лабораторию». Сюда будет закуплено передвижной рентгенаппарат, портативный УЗИ аппарат, фиброгастроскопию, фибробронхоскоп и другое оборудования.
По информации областного совета, стоимость всех работ вместе с необходимым оборудованием и мебелью согласно проектно-сметной документации составляет почти 14 млн гривен.
В Житомирской облбольнице реконструируют приемное отделение: на работы потратят 14 млн грн