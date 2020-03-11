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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 11 » 15:02:52

В Житомирской облбольнице реконструируют приемное отделение: на работы потратят 14 млн грн

Сегодня, 15:29:52 511 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской облбольнице реконструируют приемное отделение: на работы потратят 14 млн грн

 В Житомире продолжается реконструкция приемно-диагностического отделения областной клинической больницы имени Гербачевского. Ежедневно через это отделение проходит около 150 пациентов. Отделение работает круглосуточно, семь дней в неделю.

Как сообщил генеральный директор областной больницы Богдан Леськив, обновленное отделение будет состоять из двух подразделений. Первое подразделение будет предоставлять неотложную медицинскую помощь, будет рассчитано на 4 реанимационные кровати и будет обеспечено необходимым персоналом.
 

«В месяц мы имеем 7-8 случаев, когда человека реанимируют, фактически возвращают с того света. И эти процедуры нужно делать здесь и сейчас в приемном отделении, чтобы успеть его спасти», - рассказывает Богдан Леськив.


Второе подразделение - для пациентов, которые будут госпитализированы на плановое лечение.

Также в отделении предусмотрено свой собственный «банк крови» и «экспресс-лабораторию». Сюда будет закуплено передвижной рентгенаппарат, портативный УЗИ аппарат, фиброгастроскопию, фибробронхоскоп и другое оборудования.

По информации областного совета, стоимость всех работ вместе с необходимым оборудованием и мебелью согласно проектно-сметной документации составляет почти 14 млн гривен.





Тэги: реконструкция, больница, Житомир, отделение
Комментариев: 1
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 16:37:27, Сегодня [Материал]
0

Давно пора освежить, может светлее и поприветливее станет, а то спускаешься на тот нулевой этаж — как в морг.
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