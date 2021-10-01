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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 1 » 15:55:01

В больнице на Житомирщине открыли новое отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием. ФОТО

Сегодня, 15:55:01 156 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больнице на Житомирщине открыли новое отделение, оснащенное современным медицинским оборудованием. ФОТО

 В центральной городской больнице Коростеня 1 октября состоялось торжественное открытие отделения экстренной медицинской помощи. Общая стоимость реконструкции составила более 17 млн ​​грн. Об этом сообщил областной совет.
 

"Согласно проекту в больнице под отделение экстренной медицинской помощи провели восстановительные работы части помещений первого и подвального этажей 2-этажного здания. В проект включено изолятор с отдельным входом, пандусы, крыльцо, внутренняя отделка помещений. Приемное отделение пополнилось смотровыми, консультативными и процедурно перевязочными комнатами, помещением с кроватями временного пребывания пациентов и лабораторией срочных анализов", - пояснили в облсовете.


Больница, которая обслуживает более 80 тыс. жителей области, теперь оснащена компьютерным томографом, реанимационным и другим медицинским оборудованием. В приемном отделении установлена ​​ангиографическая система, которая была приобретена для Коростенской больницы еще в 2019 году.

"Наличие современного оборудования позволило значительно расширить диапазон и качество услуг для местных жителей, а проведенная реконструкция обеспечила необходимые условия для оказания экстренной помощи и комфортного пребывания пациентов", - отмечают в облсовете.

Полноценный запуск отделения состоится после окончательной настройки оборудования и завершения обучения медицинских работников.

Всего на Житомирщине отремонтированы приемные отделения в семи опорных медицинских учреждениях.

 














Фото: облсовет
Тэги: отделение, Коростень, реконструкция, больница
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