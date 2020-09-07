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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 7 » 14:45:02

Больница в Коростене перегружена больными COVID-19

Вчера, 15:09:02 876 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Больница в Коростене перегружена больными COVID-19

 Коростенский больница перегружена больными коронавирусом. Часть пациентов будут направлять в соседние районы. Об этом 7 сентября во время онлайн-брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
 

"Действительно, на сегодняшний день загруженность 100% в Коростенском районе. Поэтому изменены маршруты. Пациенты из Коростенщины, проживающие ближе к Овручу, будут перенаправлены в Овручскую больницу, часть - на Малин", - отметил Николай Суслик.


Он добавил, что ОГА обратилось в Минздрав с просьбой разрешить включить в перечень учреждений, в которых будут оказывать помощь больным коронавирус, еще две больницы.

 

"Мы обратились к руководителю по ликвидации последствий COVID-инфекции, министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой включить две больницы второй волны: это Хорошев и городская больница №2 города Житомира в перечень учреждений для оказания помощи больным и пациентам с подозрением на COVID- 19", - сказал Суслик.


Как сообщал "Журнал Житомира", ранее в сети показали фото с очередью скорых под инфекционным отделением городской больницы Житомира.
Тэги: коронавирус, больница, Коростень
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:09:36, Вчера [Материал]
-1

а 100% это сколько в материальных единицах
2, 200 или 2000?
RaID
2 Сергій (RaID)   • 21:05:24, Вчера [Материал]
0

Думаю тут знайдеться відповідь https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy
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