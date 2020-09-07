Больница в Коростене перегружена больными COVID-19

"Действительно, на сегодняшний день загруженность 100% в Коростенском районе. Поэтому изменены маршруты. Пациенты из Коростенщины, проживающие ближе к Овручу, будут перенаправлены в Овручскую больницу, часть - на Малин", - отметил Николай Суслик.

"Мы обратились к руководителю по ликвидации последствий COVID-инфекции, министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой включить две больницы второй волны: это Хорошев и городская больница №2 города Житомира в перечень учреждений для оказания помощи больным и пациентам с подозрением на COVID- 19", - сказал Суслик.