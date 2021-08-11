В первой городской больнице Житомира за 10 миллионов реконструировали отделение

В Житомирской городской больнице №1 после реконструкции открыли отделение неотложной (экстренной) медицинской помощи.
Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, работы на объекте были начаты в 2020 году за средства субвенции из государственного бюджета.
Реконструкцией предусмотрено:
- перепланировка части помещений 1-го этажа здания терапевтического корпуса;
- обустройство новых санузлов для больных, персонала и маломобильных групп населения;
- пристройка бокса для автомобилей скорой медицинской помощи с устройством пандусов;
- благоустройство прилегающей территории.
Также выполнен ряд дополнительных работ, которые были не предусмотрены проектом, но необходимы для повышения эксплуатационных характеристик здания, а именно:
- усиления несущей способности колонн;
- замена аварийной теплотрассы, которая обеспечивает теплом не только приемное отделение, но и всю больницу.
Результатом реконструкции стало увеличение площади приемного отделения до 768 кв.м, что на 493 кв.м больше начальной площади.
"Общая сметная стоимость проекту составила 10 млн 28 тыс. грн. На данный момент на объекте осталось установить ангиограф"
, - отметили в ОГА.