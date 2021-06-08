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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 8 » 08:25:01

Капитально не ремонтировали с советских времен: в еще одной больнице открыли обновленное отделение

Сегодня, 08:25:01 456 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Капитально не ремонтировали с советских времен: в еще одной больнице открыли обновленное отделение

 В Коростышевской центральной районной больнице им. Потехина открыли реконструированное приемное отделение. Медицинское учреждение обслуживает более чем 90 000 населения Житомирского района и прилегающих громад. Реконструкция отделения длилась почти полгода.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Подрядчики полностью осовременили старые помещения, которые капитально не ремонтировали еще с советских времен. Сейчас попасть в приемное отделение можно через 4 входа. Два главных входа расположены рядом с построенным двусторонним пандусом. К услугам пациентов, обращающихся самостоятельно, сразу на входе расположена регистратура. рядом - смотровой кабинет, пункт забора анализов и процедурная", - сказал председатель ОГА.




Стоимость реконструкции составляет более 11 миллионов гривен. Работы финансировали за счет государственного бюджета и софинансирования из местных бюджетов. Привлечены были и собственные средства медицинского учреждения. Еще около 20 миллионов потратили на медицинскую технику.
 

"Обновленное отделение и новое оборудование позволят осуществлять оперативную диагностику и, не теряя драгоценное время, оказывать неотложную помощь для спасения пациента. Так, за средства государственного бюджета закуплена вся необходимая медицинская техника в размере почти 20 миллионов гривен. И именно в таком приемном отделении неотложной помощи больной будет иметь возможность получить комплексное обследование и диагноз. Раньше на это человек тратил несколько часов. Сейчас, по новым стандартам - все обследование должно занимать до 30 минут", - добавил Бунечко.


Напомним, 2 июня в больнице на Житомирщине открыли еще одно современное приемное отделение.











 

Фото: Facebook / Віталій Бунечко
Тэги: реконструкция, больница, отделение, Житомирская область
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