Капитально не ремонтировали с советских времен: в еще одной больнице открыли обновленное отделение

"Подрядчики полностью осовременили старые помещения, которые капитально не ремонтировали еще с советских времен. Сейчас попасть в приемное отделение можно через 4 входа. Два главных входа расположены рядом с построенным двусторонним пандусом. К услугам пациентов, обращающихся самостоятельно, сразу на входе расположена регистратура. рядом - смотровой кабинет, пункт забора анализов и процедурная", - сказал председатель ОГА.

"Обновленное отделение и новое оборудование позволят осуществлять оперативную диагностику и, не теряя драгоценное время, оказывать неотложную помощь для спасения пациента. Так, за средства государственного бюджета закуплена вся необходимая медицинская техника в размере почти 20 миллионов гривен. И именно в таком приемном отделении неотложной помощи больной будет иметь возможность получить комплексное обследование и диагноз. Раньше на это человек тратил несколько часов. Сейчас, по новым стандартам - все обследование должно занимать до 30 минут", - добавил Бунечко.