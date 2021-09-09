Еще в одной больнице на Житомирщине провели реконструкцию приемного отделения. ФОТО

"Коростенская больница имеет большое значение для прилегающих громад, ведь обслуживает более 80 000 жителей. Следует заметить, что необходимые работы проведены в соответствии с брендбуком Министерства здравоохранения Украины, согласно которому продумана каждая деталь, которая максимально упрощает работу для наших медиков и обеспечивает эффективное распределение пациентов, наличие медицинских блоков и заезды для скорой", - сказал Виталий Бунечко.
"Для больницы приобрели компьютерный томограф, реанимационное и другое необходимое оборудование. Без сомнения, улучшение материально-технической базы больниц, оснащенных новейшим оборудованием, позволяет значительно расширить диапазон и качество услуг для пациентов", - добавил Бунечко.