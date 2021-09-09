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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 9 » 10:58:39

Еще в одной больнице на Житомирщине провели реконструкцию приемного отделения. ФОТО

Сегодня, 10:58:39 327 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Еще в одной больнице на Житомирщине провели реконструкцию приемного отделения. ФОТО

 В Коростенской больнице завершены строительные работы по реконструкции приемного отделения. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА.
 

"Коростенская больница имеет большое значение для прилегающих громад, ведь обслуживает более 80 000 жителей. Следует заметить, что необходимые работы проведены в соответствии с брендбуком Министерства здравоохранения Украины, согласно которому продумана каждая деталь, которая максимально упрощает работу для наших медиков и обеспечивает эффективное распределение пациентов, наличие медицинских блоков и заезды для скорой", - сказал Виталий Бунечко.


В частности, в отделении оборудованы смотровые и консультативные, процедурно-перевязочные комнаты, помещения с кроватями временного пребывания пациентов и лаборатория срочных анализов.

Отделение оснащено современным медицинским оборудованием.
 

"Для больницы приобрели компьютерный томограф, реанимационное и другое необходимое оборудование. Без сомнения, улучшение материально-технической базы больниц, оснащенных новейшим оборудованием, позволяет значительно расширить диапазон и качество услуг для пациентов", - добавил Бунечко.


Обновленное отделение после получения необходимых разрешительных документов откроет двери для пациентов.

Напомним, в Житомирской городской больнице №1 после реконструкции открыли отделение неотложной (экстренной) медицинской помощи.









Фото: Виталий Бунечко / Facebook
Тэги: реконструкция, больница, Коростень
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:25:09, Сегодня [Материал]

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