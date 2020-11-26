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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 26 » 08:52:43

В Житомирской областной детской больнице за 800 тысяч отремонтировали отделение. ФОТО

Сегодня, 09:06:43 373 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской областной детской больнице за 800 тысяч отремонтировали отделение. ФОТО

 В Житомирской областной детской больнице открыли обновленное онкогематологическое отделение. Ремонт помещений продолжался более 2 месяцев.

Об этом в соцсети сообщил председатель Житомирской ОГА.
 

"Ежегодно в области впервые регистрируется от 20 до 40 злокачественных новообразований и болезней крови у детей. Онкогематологическое отделение - это единственное отделение в области, где получают лечение дети с указанной патологией. К тому же, необходимы исключительно стерильные условия для лечения маленьких пациентов. Более двадцати лет в отделении не проводился капитальный ремонт. Особенно нуждались в обновлении коридоры и места общего пользования", - отметил Бунечко.


В отделении установлены новые металлопластиковые окна, двери и сантехника, уложена облицовочная плитка, проведено малярные работы и др. Кроме этого, для отделения закуплена новая мебель, матрасы и белье.

На ремонтные работы было направлено 850 тыс. грн из областного бюджета и 30 тыс. грн средств благотворителей.









Тэги: больница, Ремонт, отделение
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