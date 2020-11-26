В Житомирской областной детской больнице за 800 тысяч отремонтировали отделение. ФОТО

В Житомирской областной детской больнице открыли обновленное онкогематологическое отделение. Ремонт помещений продолжался более 2 месяцев.
Об этом в соцсети
сообщил председатель Житомирской ОГА.
"Ежегодно в области впервые регистрируется от 20 до 40 злокачественных новообразований и болезней крови у детей. Онкогематологическое отделение - это единственное отделение в области, где получают лечение дети с указанной патологией. К тому же, необходимы исключительно стерильные условия для лечения маленьких пациентов. Более двадцати лет в отделении не проводился капитальный ремонт. Особенно нуждались в обновлении коридоры и места общего пользования", - отметил Бунечко.
В отделении установлены новые металлопластиковые окна, двери и сантехника, уложена облицовочная плитка, проведено малярные работы и др. Кроме этого, для отделения закуплена новая мебель, матрасы и белье.
На ремонтные работы было направлено 850 тыс. грн из областного бюджета и 30 тыс. грн средств благотворителей.