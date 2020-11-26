В Житомирской областной детской больнице за 800 тысяч отремонтировали отделение. ФОТО

"Ежегодно в области впервые регистрируется от 20 до 40 злокачественных новообразований и болезней крови у детей. Онкогематологическое отделение - это единственное отделение в области, где получают лечение дети с указанной патологией. К тому же, необходимы исключительно стерильные условия для лечения маленьких пациентов. Более двадцати лет в отделении не проводился капитальный ремонт. Особенно нуждались в обновлении коридоры и места общего пользования", - отметил Бунечко.