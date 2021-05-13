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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 13 » 11:31:15

Полицейские задержали преступника, который совершал кражи в житомирских магазинах

Вчера, 11:31:15 772 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полицейские задержали преступника, который совершал кражи в житомирских магазинах

 Полицейские разоблачили и задержали житомирянина, которые воровал деньги и мобильные телефоны в заведениях торговли. Об этом "Журналу Житомира" сообщила полиция Житомирской области.

"В полицию обратилась продавщица одного из продуктовых магазинов г. Житомира, которая сообщила о краже денег", - отмечают правоохранители.

68-летняя продавщица рассказала полицейским, что в тот день всего на несколько минут выходила из магазина и оставляла дверь незапертой. Когда же вернулась на рабочее место, обнаружила пропажу из кассы денег - около 2 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что к совершению указанного деяния может быть причастен 23-летний горожанин. Кроме этого, полицейские выяснили причастность мужчины к совершению еще двух подобных краж в других заведениях торговли.
 

"Оперативники провели ряд розыскных мероприятий, опросили возможных свидетелей и установили причастность к краже 23-летнего местного жителя. В тот день он заметил отсутствие продавщицы и решил воспользоваться открытой дверью. Несколько минут было достаточно, чтобы беспрепятственно забрать из кассы наличные деньги. Также полицейские установили причастность молодого человека к совершению еще двух подобных краж в торговых заведениях города: оставленные на прилавках без присмотра мобильные телефоны продавщиц быстро оказались в руках подозреваемого", - информирует полиция.


Установлено, что мужчина уже ранее был судим за совершение имущественных преступлений. Сейчас по указанным фактам следователи проводят досудебное расследование.
Тэги: задержание, кража, Житомир, Магазин
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