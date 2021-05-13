Полицейские задержали преступника, который совершал кражи в житомирских магазинах

"Оперативники провели ряд розыскных мероприятий, опросили возможных свидетелей и установили причастность к краже 23-летнего местного жителя. В тот день он заметил отсутствие продавщицы и решил воспользоваться открытой дверью. Несколько минут было достаточно, чтобы беспрепятственно забрать из кассы наличные деньги. Также полицейские установили причастность молодого человека к совершению еще двух подобных краж в торговых заведениях города: оставленные на прилавках без присмотра мобильные телефоны продавщиц быстро оказались в руках подозреваемого", - информирует полиция.