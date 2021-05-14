У Житомирській області буде виставлено на приватизацію 13 будівель

В рамках малої приватизації у Житомирській області готуються аукціони з продажу 13 об’єктів нерухомості, більшість з яких - нежитлові будівлі. Взяти участь в аукціонах може кожен охочий, а нові пропозиції з’являються щотижня.
Про це повыдмоляють у Житомирській ОДА. Перелік доступних для приватизації об’єктів доступний за посиланням
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Відповідно до закону, до малої приватизації належать активи, вартість яких не перевищує 250 млн грн. Проте здебільшого на продаж виставляються значно дешевші лоти - окремі будівлі, автомобілі, і лише іноді цілі майнові комплекси та підприємства.
Раніше інформація про доступні лоти публікувалася лише в газеті “Вісник приватизації”, проте Фонд державного майна України запустив зручний сайт, де тепер можна знайти усі наявні пропозиції. Це державні активи, які сьогодні здебільшого не використовуються. Мета їх приватизації - знайти нових власників, які зможуть дати їм нове життя: оновити, відкрити власний бізнес або ж просто ефективно використовувати. Саме підприємці найчастіше беруть участь в приватизаційних аукціонах.
Продаж об’єктів відбувається онлайн в системі Прозоро.Продажі, що гарантує доступ до аукціонів для всіх охочих та виключає можливість маніпуляцій.
За інформацією ФДМУ, у 2020 році програма приватизації дозволила залучити до державного та місцевих бюджетів 3 млрд гривень. Цього року планку встановили ще вище - на аукціонах планується отримати 12 млрд гривень надходжень.