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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 14 » 14:18:08

У Житомирській області буде виставлено на приватизацію 13 будівель

Вчера, 14:18:08 715 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Житомирській області буде виставлено на приватизацію 13 будівель

 В рамках малої приватизації у Житомирській області готуються аукціони з продажу 13 об’єктів нерухомості, більшість з яких - нежитлові будівлі. Взяти участь в аукціонах може кожен охочий, а нові пропозиції з’являються щотижня.

Про це повыдмоляють у Житомирській ОДА. Перелік доступних для приватизації об’єктів доступний за посиланням.

Відповідно до закону, до малої приватизації належать активи, вартість яких не перевищує 250 млн грн. Проте здебільшого на продаж виставляються значно дешевші лоти - окремі будівлі, автомобілі, і лише іноді цілі майнові комплекси та підприємства.

Раніше інформація про доступні лоти публікувалася лише в газеті “Вісник приватизації”, проте Фонд державного майна України запустив зручний сайт, де тепер можна знайти усі наявні пропозиції. Це державні активи, які сьогодні здебільшого не використовуються. Мета їх приватизації - знайти нових власників, які зможуть дати їм нове життя: оновити, відкрити власний бізнес або ж просто ефективно використовувати. Саме підприємці найчастіше беруть участь в приватизаційних аукціонах.

Продаж об’єктів відбувається онлайн в системі Прозоро.Продажі, що гарантує доступ до аукціонів для всіх охочих та виключає можливість маніпуляцій. 

За інформацією ФДМУ, у 2020 році програма приватизації дозволила залучити до державного та місцевих бюджетів 3 млрд гривень. Цього року планку встановили ще вище - на аукціонах планується отримати 12 млрд гривень надходжень.
 
Тэги: приватизация
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