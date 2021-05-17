Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 18 Мая 2021    02:25:28
|
Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2021 » Май » 17 » 16:26:31

Житомирян приглашают на легендарную стендап-комедию «О чем молчат мужчины»

Вчера, 16:26:31 430 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирян приглашают на легендарную стендап-комедию «О чем молчат мужчины»

 6 июня в Житомир приедет известный шоумен Дмитрий Танкович с моноспектаклем Бродвея - "О чем молчат мужчины или Дикарь Forever".

Этот спектакль - творение комика и по совместительству семейного психолога Роба Беккера. Тема спектакля - мужчины и женщины, чем они отличаются и как это влияет на их поведение в отношениях.

Уникальный моноспектакль в жанре стендап - захватывающий монолог, в котором обыграна вся абсурдность конфликтов в отношениях. Постановка, несмотря на легкость и веселье, преследует важную цель - примирение представителей противоположного пола и возможность сделать их жизнь хоть немного веселее и гармоничнее.
 

Почему стоит пойти на спектакль "О чем молчат мужчины или Дикарь Forever"?

 
  • Наиболее долгоиграющая постановка Бродвея.
  • Небанальный жанр моноспектакля в стиле стендап.
  • Дмитрий Танкович в главной роли.

Спектакль "О чем молчат мужчины" состоится 6 июня в Житомире, в облмуздрамтеатре.

Начало - в 19.30. Билеты можно приобрести на сайте karabas.com

Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus