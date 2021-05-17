Житомирян приглашают на легендарную стендап-комедию «О чем молчат мужчины»

6 июня в Житомир приедет известный шоумен Дмитрий Танкович с моноспектаклем Бродвея - "О чем молчат мужчины или Дикарь Forever".
Этот спектакль - творение комика и по совместительству семейного психолога Роба Беккера. Тема спектакля - мужчины и женщины, чем они отличаются и как это влияет на их поведение в отношениях.
Уникальный моноспектакль в жанре стендап - захватывающий монолог, в котором обыграна вся абсурдность конфликтов в отношениях. Постановка, несмотря на легкость и веселье, преследует важную цель - примирение представителей противоположного пола и возможность сделать их жизнь хоть немного веселее и гармоничнее.
Почему стоит пойти на спектакль "О чем молчат мужчины или Дикарь Forever"?
- Наиболее долгоиграющая постановка Бродвея.
- Небанальный жанр моноспектакля в стиле стендап.
- Дмитрий Танкович в главной роли.
Спектакль "О чем молчат мужчины" состоится 6 июня в Житомире, в облмуздрамтеатре.
Начало - в 19.30. Билеты можно приобрести на сайте karabas.com