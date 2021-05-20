Исполком согласовал проведение в Житомире Велодня-2021

29 мая в Житомире пройдет спортивное мероприятие "Велодень-2021". Из-за проведения ремонтных работ в городе маршрут велопробега несколько изменили.
Соответствующие изменения согласовали во время проведения исполкома 19 мая
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Начнется и закончится велопробег на площади Соборной. Спортивное мероприятие будет проходить с 10:00 до 14:00.
Схема велопробега
: площадь Соборная (старт) - ул. Киевская - площадь Привокзальная - ул. Вокзальная - ул. Витрука - ул. Шевченко - ул. Князей Острожских - ул. Довженко - ул. Большая Бердичевская - площадь Соборная (финиш).
Велодень в Житомире состоится уже в пятнадцатый раз. В 2019 году участие в мероприятии приняли 3000 житомирян. В этом году организаторы прогнозируют значительно большее количество желающих принять участие в спортивном мероприятии.