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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 20 » 08:23:38

Исполком согласовал проведение в Житомире Велодня-2021

Сегодня, 08:23:38 313 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исполком согласовал проведение в Житомире Велодня-2021

 29 мая в Житомире пройдет спортивное мероприятие "Велодень-2021". Из-за проведения ремонтных работ в городе маршрут велопробега несколько изменили.

Соответствующие изменения согласовали во время проведения исполкома 19 мая.

Начнется и закончится велопробег на площади Соборной. Спортивное мероприятие будет проходить с 10:00 до 14:00.

Схема велопробега: площадь Соборная (старт) - ул. Киевская - площадь Привокзальная - ул. Вокзальная - ул. Витрука - ул. Шевченко - ул. Князей Острожских - ул. Довженко - ул. Большая Бердичевская - площадь Соборная (финиш).

Велодень в Житомире состоится уже в пятнадцатый раз. В 2019 году участие в мероприятии приняли 3000 житомирян. В этом году организаторы прогнозируют значительно большее количество желающих принять участие в спортивном мероприятии.

Тэги: велодень, Житомир
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