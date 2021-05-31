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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 31 » 15:33:35

В Житомире будут судить врача, который торговал наркосодержащими таблетками

Сегодня, 15:33:35 600 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире будут судить врача, который торговал наркосодержащими таблетками

 В Житомире будут судить доктора-стоматолога, который организовал преступную группу для сбыта наркосодержащих таблеток. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в областной прокуратуре.

"38-летний врач-стоматолог одной из городских клиник Житомира организовал преступную группу, в состав которой привлек пациентов заместительной поддерживающей терапии. Соучастников обвиняют в том, что они, бесплатно получая медпрепараты с содержанием наркотического средства "бупренорфин" у врача и в аптеках по спецрецептам, накапливали их для дальнейшего сбыта", - информирует ведомство.

По данным следствия, в период с сентября 2019-го по август 2020 года запрещенный для свободной продажи медпрарат систематически сбывался наркозависимым жителям Житомирщины.
 

"Большое количество наркосодержащих таблеток - более 200, а также денежные средства на сумму 3 тыс. долларов США и 3,5 тыс. евро, полученные от преступной деятельности, изъяли во время проведения обысков по месту жительства лиц", - добавляет прокуратура.


Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта наркотических средств, совершенные организованной группой в составе четырех человек (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Досудебное расследование проводило Главное управление Нацполиции в области.
Тэги: таблетки, суд, стоматолог, наркотики
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