В Житомире будут судить врача, который торговал наркосодержащими таблетками

В Житомире будут судить доктора-стоматолога, который организовал преступную группу для сбыта наркосодержащих таблеток. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в областной прокуратуре.
"38-летний врач-стоматолог одной из городских клиник Житомира организовал преступную группу, в состав которой привлек пациентов заместительной поддерживающей терапии. Соучастников обвиняют в том, что они, бесплатно получая медпрепараты с содержанием наркотического средства "бупренорфин" у врача и в аптеках по спецрецептам, накапливали их для дальнейшего сбыта"
, - информирует ведомство.
По данным следствия, в период с сентября 2019-го по август 2020 года запрещенный для свободной продажи медпрарат систематически сбывался наркозависимым жителям Житомирщины.
"Большое количество наркосодержащих таблеток - более 200, а также денежные средства на сумму 3 тыс. долларов США и 3,5 тыс. евро, полученные от преступной деятельности, изъяли во время проведения обысков по месту жительства лиц", - добавляет прокуратура.
Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта наркотических средств, совершенные организованной группой в составе четырех человек (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Досудебное расследование проводило Главное управление Нацполиции в области.