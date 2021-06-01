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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 1 » 08:25:11

На Корбутовке откроют первый супермаркет АТБ с круглосуточным режимом работы

Сегодня, 08:25:11 3474 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Корбутовке откроют первый супермаркет АТБ с круглосуточным режимом работы

 В районе Корбутовка, который наиболее обделен в Житомире продуктовыми супермаркетами, планируют вскоре открыть "АТБ".

Об этом стало известно из проекта решения исполкома, опубликованном на сайте городского совета.

В документе отмечается, что исполнительный комитет городского совета намерен разрешить круглосуточный режим работы магазину продовольственных товаров "АТБ-Маркет" на ул. Чудновская, 103-в.



В настоящее время на ул. Чудновская, 103-в находится гостинично-ресторанный комплекс "Relax".

По состоянию на 1 июня, продуктовый супермаркет "АТБ" по указанному адресу еще не открыли, проводятся строительные работы.
Тэги: Корбутовка, супермаркет, АТБ, Житомир
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