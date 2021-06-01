На Корбутовке откроют первый супермаркет АТБ с круглосуточным режимом работы

В районе Корбутовка, который наиболее обделен в Житомире продуктовыми супермаркетами, планируют вскоре открыть "АТБ".
Об этом стало известно из проекта решения исполкома, опубликованном на сайте городского совета
.
В документе отмечается, что исполнительный комитет городского совета намерен разрешить круглосуточный режим работы магазину продовольственных товаров "АТБ-Маркет" на ул. Чудновская, 103-в.
В настоящее время на ул. Чудновская, 103-в находится гостинично-ресторанный комплекс "Relax".
По состоянию на 1 июня, продуктовый супермаркет "АТБ" по указанному адресу еще не открыли, проводятся строительные работы.