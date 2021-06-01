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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 1 » 09:58:57

Житомирянин взорвал соцсети, проплыв на гидроцикле по улицам города

Сегодня, 09:58:56 1150 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин взорвал соцсети, проплыв на гидроцикле по улицам города

 Ролик с парнем на гидроцикле посреди улицы в Житомире стал хитом в Украине - всего более миллиона просмотров. Видео распространяли по соцсетям, показали в телевизионных новостях, обсуждали на радио.

Героем видео стал житомирянин Виталий Загурский. В комментарии "Суспільне Житомир" он рассказал, что идея проехаться после ливня улицам города на гидроцикле назревала давно. С поддержкой друзей ее удалось реализовать.
 

"Друзья позвонили мне утром, а я еще спал, - рассказывает Виталий. - Говорят, поехали. Я и согласился".


Привезли гидроцикл на улицу Покровскую на внедорожнике. Когда спустили на воду, был риск повредить технику.
 

"Машины там не могли проехать. Мы приехали, посмотрели, или никому мешать не будем. Это - экстремальный гидроцикл, на котором можно кататься где угодно. Я так и сделал. Ему нужно 50 сантиметров воды. Этого было достаточно, чтобы там покататься", - рассказал житомирянин.


Фото: Виталий Загурский / Суспільне


"Весело было, никто не сердился. Люди поддерживали, снимали видео, махали нам руками. Там еще ребята были на матрасе, тоже молодцы", - добавил друг Виталия, Кирилл Поспелов.

Чтобы иметь право управлять гидроциклом, нужны соответствующие документы.

"Гидроцикл МРЭО не регистрирует. Только в водном хозяйстве можно получить документы. Но они нужны там, где есть водная полиция", - отметил Виталий Загурский.
 
Тэги: потоп, Житомир, гидроцикл, соцсети
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