Житомирянин взорвал соцсети, проплыв на гидроцикле по улицам города

Ролик с парнем на гидроцикле посреди улицы в Житомире стал хитом в Украине - всего более миллиона просмотров. Видео распространяли по соцсетям, показали в телевизионных новостях, обсуждали на радио.
Героем видео стал житомирянин Виталий Загурский. В комментарии "Суспільне Житомир" он рассказал, что идея проехаться после ливня улицам города на гидроцикле назревала давно. С поддержкой друзей ее удалось реализовать.
"Друзья позвонили мне утром, а я еще спал, - рассказывает Виталий. - Говорят, поехали. Я и согласился".
Привезли гидроцикл на улицу Покровскую на внедорожнике. Когда спустили на воду, был риск повредить технику.
"Машины там не могли проехать. Мы приехали, посмотрели, или никому мешать не будем. Это - экстремальный гидроцикл, на котором можно кататься где угодно. Я так и сделал. Ему нужно 50 сантиметров воды. Этого было достаточно, чтобы там покататься", - рассказал житомирянин.
Фото: Виталий Загурский / Суспільне
"Весело было, никто не сердился. Люди поддерживали, снимали видео, махали нам руками. Там еще ребята были на матрасе, тоже молодцы", - добавил друг Виталия, Кирилл Поспелов.
Чтобы иметь право управлять гидроциклом, нужны соответствующие документы.
"Гидроцикл МРЭО не регистрирует. Только в водном хозяйстве можно получить документы. Но они нужны там, где есть водная полиция", - отметил Виталий Загурский.