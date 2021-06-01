Житомирянин взорвал соцсети, проплыв на гидроцикле по улицам города

"Друзья позвонили мне утром, а я еще спал, - рассказывает Виталий. - Говорят, поехали. Я и согласился".

"Машины там не могли проехать. Мы приехали, посмотрели, или никому мешать не будем. Это - экстремальный гидроцикл, на котором можно кататься где угодно. Я так и сделал. Ему нужно 50 сантиметров воды. Этого было достаточно, чтобы там покататься", - рассказал житомирянин.