Причины падения СУ-27 неизвестны: ГБР продолжает расследовать катастрофу вблизи Озерного

Печерский районный суд продлил на шесть месяцев расследование обстоятельств катастрофы военного самолета СУ-27, произошедшей в декабре 2018 года в пригороде Житомира.
Об этом сообщает «Главком
» со ссылкой на постановление от 1 июня.
Следователи ГБР выяснили, что 15 декабря 2018 гола около 14 час. 47 мин. во время проведения плановых учебно-тренировочных полетов военный самолет СУ потерпел катастрофу на расстоянии около двух километров от взлетной полосы аэропорта воинской части А1435 (Житомирщина).
По мнению следствия, это привело к подрыву боеспособности и боеготовности 39 бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ, невозможности надлежащего исполнения обязанностей военной службы и боевых задач, подрыва авторитета воздушных сил Украины.
В то же время письменное уведомление о подозрении в уголовном производстве никому не вручали.
Сейчас Государственного бюро расследований ожидает заключение экспертизы компьютерной техники, которую выполняют специалисты Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ; продолжит изучение действий командира воинской части А1435 и воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных Сил Украины относительно принятия решения о проведении полетов; повторно допросит свидетелей должностных лиц воинской части А1435.
Предыстория
15 декабря 2018 года вблизи пгт Озерное в Житомирской области произошла авиационная катастрофа истребителя Су-27
. Самолет разбился при заходе на посадку.
Погиб пилот майор Фоменко, 1975 года рождения, он был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных сил Украины.