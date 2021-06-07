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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Июнь » 7 » 12:32:02

Причины падения СУ-27 неизвестны: ГБР продолжает расследовать катастрофу вблизи Озерного

Сегодня, 12:32:02 1615 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Причины падения СУ-27 неизвестны: ГБР продолжает расследовать катастрофу вблизи Озерного

 Печерский районный суд продлил на шесть месяцев расследование обстоятельств катастрофы военного самолета СУ-27, произошедшей в декабре 2018 года в пригороде Житомира.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на постановление от 1 июня.

Следователи ГБР выяснили, что 15 декабря 2018 гола около 14 час. 47 мин. во время проведения плановых учебно-тренировочных полетов военный самолет СУ потерпел катастрофу на расстоянии около двух километров от взлетной полосы аэропорта воинской части А1435 (Житомирщина).

По мнению следствия, это привело к подрыву боеспособности и боеготовности 39 бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ, невозможности надлежащего исполнения обязанностей военной службы и боевых задач, подрыва авторитета воздушных сил Украины.

В то же время письменное уведомление о подозрении в уголовном производстве никому не вручали.

Сейчас Государственного бюро расследований ожидает заключение экспертизы компьютерной техники, которую выполняют специалисты Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ; продолжит изучение действий командира воинской части А1435 и воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных Сил Украины относительно принятия решения о проведении полетов; повторно допросит свидетелей должностных лиц воинской части А1435.
 

Предыстория


15 декабря 2018 года вблизи пгт Озерное в Житомирской области произошла авиационная катастрофа истребителя Су-27. Самолет разбился при заходе на посадку.

Погиб пилот майор Фоменко, 1975 года рождения, он был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Тэги: авиакатастрофа, Су-27, Озерное, ГБР
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