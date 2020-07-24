Падение Су-27 под Житомиром: расследование продлили еще на год

Печерский районный суд Киева продлил до 15 июня 2021 года срок досудебного расследования по факту крушения военного самолета СУ-27, который в 2018 году разбился на Житомирщине.
Об этом сообщает сайт «Главком
» со ссылкой на постановление суда.
Дело ведет Главное следственное управление Государственного бюро расследований, которое успело допросить 148 свидетелей; пять раз осмотреть место падения военного самолета и столько же провести следственных экспериментов; добиться назначения шести экспертиз.
На момент вынесения решения ГБР никому не вручало уведомления о подозрении.
В поданном ходатайстве следователь ГБР настаивал на продлении срока расследования дела еще на один год. За это время следствие должно проверить техническое состояние авиационной техники, оборудования аэродрома, другого технического оборудования, которое использовалось во время проведения полетов; исследовать действия командира воинской части А1435 и воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины относительно принятия решения о проведении полетов; получить выводы судебной комплексно-комиссионной военной и дополнительной комиссионной судебной военной и комиссионной судебно-психиатрической экспертиз.
«Обстоятельствами, которые препятствовали осуществить процессуальные действия, необходимые для принятия законного решения, являются исключительная сложность производства, которая заключается в отсутствии выводов необходимых экспертиз, поэтому существует необходимость в продлении срока досудебного расследования», - сказано в судебном постановлении.
Напомним, что 15 декабря 2018 года вблизи пгт Озерное в Житомирской области произошла авиационная катастрофа истребителя Су-27
. Самолет разбился при заходе на посадку. Погиб пилот майор Фоменко, 1975 года рождения, он был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла...
Мир все еще наивно ждет объективных результатов расследования гибели рейса MH17, а между тем ясно как день, что эти результаты будут обнародованы не раньше, чем правда об убийстве предидента США Джона Кеннеди... Что там с убийством Джона, Госдеп??)))