Житомирян предупреждают о проблемах с водоснабжением

В среду, 9 июня, в Житомире коммунальщики снизят давление подачи воды. У некоторых горожан в домах может полностью исчезнуть водоснабжение. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал
".
Ограничение водоснабжения связано с введением в эксплуатацию нового насосного оборудования.
"9 июня с 10:00 до 13:00 будет снижено давление подачи воды на город в связи с введением в эксплуатацию нового насосного оборудования в машинном зале. Использование этих насосов, которые регулируются в автоматическом режиме с помощью частотного преобразователя, обеспечит щадящий режим эксплуатации оборудования и бесперебойное с постоянным давлением снабжение города водой"
, - информирует водоканал.
Житомирянам, которые проживают на верхних этажах многоквартирных домов, рекомендуют сделать запас воды.