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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 8 » 17:55:57

Житомирян предупреждают о проблемах с водоснабжением

Вчера, 17:55:57 801 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян предупреждают о проблемах с водоснабжением

 В среду, 9 июня, в Житомире коммунальщики снизят давление подачи воды. У некоторых горожан в домах может полностью исчезнуть водоснабжение. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

Ограничение водоснабжения связано с введением в эксплуатацию нового насосного оборудования.

"9 июня с 10:00 до 13:00 будет снижено давление подачи воды на город в связи с введением в эксплуатацию нового насосного оборудования в машинном зале. Использование этих насосов, которые регулируются в автоматическом режиме с помощью частотного преобразователя, обеспечит щадящий режим эксплуатации оборудования и бесперебойное с постоянным давлением снабжение города водой", - информирует водоканал.

Житомирянам, которые проживают на верхних этажах многоквартирных домов, рекомендуют сделать запас воды.

Тэги: Житомир, водоканал, Водоснабжение
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