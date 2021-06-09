В Житомирской области вторые сутки тушат пожар на свалке. ФОТО

"8 июня в 7:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов. По прибытию выяснилось, что отдельными ячейками горит мусор на площади около 300 кв. м. Общая площадь полигона - 4,9 га. Высота насыпи 20 м, а глубина прогаров от 2 до 4 метров", - говорится в сообщении.