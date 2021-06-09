В Житомирской области вторые сутки тушат пожар на свалке. ФОТО

Спасатели вторые сутки тушат пожар, который произошел на территории полигона твердых бытовых отходов в Бердичеве. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает областное управлении Государственной службы Украины по ЧС.
"8 июня в 7:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов. По прибытию выяснилось, что отдельными ячейками горит мусор на площади около 300 кв. м. Общая площадь полигона - 4,9 га. Высота насыпи 20 м, а глубина прогаров от 2 до 4 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение пожара осложняется сильными порывами ветра и невозможностью подъезда пожарной техники и доступа личного состава к отдельным очагам возгорания. Ближайший водоисточник находится на расстоянии 2 км от очага пожара - на реке Гнилопять. Для заправки цистерн стационарно на реку установили мотопомпу.
Силами бойцов ГСЧС пожар был локализован на площади 500 кв. м. Ликвидация сейчас продолжается.
Всего к ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены 3 единицы техники и 10 человек спасателей, 7 единиц техники и 12 работников КП "Бердчівкомунсервіс".
Фото: ГСЧС