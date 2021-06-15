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На Житомирщине перевернулся молоковоз. Из-за утечки газа мог произойти взрыв. ФОТО

Сегодня, 13:40:31 834 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине перевернулся молоковоз. Из-за утечки газа мог произойти взрыв. ФОТО

 В Житомирской области на дороге перевернулся молоковоз и перекрыло движение на проезжей части. ДТП произошло 14 июня на трассе возле с. Карвиновка Чудновской ОТГ. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС.

"Перевернутый грузовик перекрыла практически всю проезжую часть, чем вызвал затор. На момент происшествия в кабине находился только водитель, который уже выбрался из транспортного средства и ему оказывали помощь медики", - рассказывают спасатели.

На грузовике повредились газовые баллоны и из них начал вытекать газ. Существовала угроза взрыва.
 

"Спасатели отключили аккумулятор от автомобиля и перекрыли вентили на баллонах. Затем подняли перевернутый грузовик на колеса и отбуксировали его с проезжей части на обочину", - информирует ГСЧС.


Пожарные смыли с дороги масло и обломки транспортного средства и движение на автодороге было полностью восстановлено.



Фото: ГСЧС
Тэги: газ, Житомирщина, дтп, молоковоз
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