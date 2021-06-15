На Житомирщине перевернулся молоковоз. Из-за утечки газа мог произойти взрыв. ФОТО

В Житомирской области на дороге перевернулся молоковоз и перекрыло движение на проезжей части. ДТП произошло 14 июня на трассе возле с. Карвиновка Чудновской ОТГ. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС.
"Перевернутый грузовик перекрыла практически всю проезжую часть, чем вызвал затор. На момент происшествия в кабине находился только водитель, который уже выбрался из транспортного средства и ему оказывали помощь медики"
, - рассказывают спасатели.
На грузовике повредились газовые баллоны и из них начал вытекать газ. Существовала угроза взрыва.
"Спасатели отключили аккумулятор от автомобиля и перекрыли вентили на баллонах. Затем подняли перевернутый грузовик на колеса и отбуксировали его с проезжей части на обочину", - информирует ГСЧС.
Пожарные смыли с дороги масло и обломки транспортного средства и движение на автодороге было полностью восстановлено.
Фото: ГСЧС