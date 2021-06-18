Загадочное убийство мужчины на Житомирщине: рядом с телом не обнаружили следы драки и борьбы

Тело мужчины в селе Лещин обнаружил рыбак, приехавший на утренний клев. В 20 метрах от водной глади среди старого пожарища он заметил молодого человека с разбитой головой, который не подавал никаких признаков жизни.
В погибшему местные узнали 28-летнего Юрия. На теле были видны синяки, ушибы, кровоизлияния, рассечение головы. Позже, когда уже был результат судебно-медицинской экспертизы, стало известно о переломах и многочисленных повреждениях внутренних органов.
Известно, что Юрий гостил у матери, а вечером пошел гулять. Около 03:00 односельчанин видел его в местном баре. Тот был в веселом настроении и выпивший, однако ни в какие конфликты не вступал.
Тело мужчины нашли неподалеку местного клуба, но версия о пьяных сельских разборках трещит по швам. Некоторые предположил, что погибший мог стать жертвой ДТП. Родные погибшего убеждены: Юрия убили в другом месте, а затем перенесли или даже привезли на берег реки - живым или уже мертвым.