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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 18 » 11:46:12

Загадочное убийство мужчины на Житомирщине: рядом с телом не обнаружили следы драки и борьбы

Сегодня, 11:46:12 301 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Загадочное убийство мужчины на Житомирщине: рядом с телом не обнаружили следы драки и борьбы

 В Житомирской области правоохранители ищут убийцу 28-летнего селянина. Как сообщалось, мужчину нашли мертвым на берегу реки всего избитого и с разбитой головой.

Однако на месте не обнаружили никаких следов драки или борьбы, передают "Чрезвычайные новости".

Тело мужчины в селе Лещин обнаружил рыбак, приехавший на утренний клев. В 20 метрах от водной глади среди старого пожарища он заметил молодого человека с разбитой головой, который не подавал никаких признаков жизни.

В погибшему местные узнали 28-летнего Юрия. На теле были видны синяки, ушибы, кровоизлияния, рассечение головы. Позже, когда уже был результат судебно-медицинской экспертизы, стало известно о переломах и многочисленных повреждениях внутренних органов.

Известно, что Юрий гостил у матери, а вечером пошел гулять. Около 03:00 односельчанин видел его в местном баре. Тот был в веселом настроении и выпивший, однако ни в какие конфликты не вступал.

Тело мужчины нашли неподалеку местного клуба, но версия о пьяных сельских разборках трещит по швам. Некоторые предположил, что погибший мог стать жертвой ДТП. Родные погибшего убеждены: Юрия убили в другом месте, а затем перенесли или даже привезли на берег реки - живым или уже мертвым.
 
Тэги: убийство, Житомирщина
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