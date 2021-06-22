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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 22 » 12:12:27

На выходных в житомирском гидропарке будут праздновать День молодежи

Вчера, 12:12:27 1476 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На выходных в житомирском гидропарке будут праздновать День молодежи

 27 июня в Житомире пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи. Об этом сообщил Житомирский городской совет.

Отмечается, что все мероприятия пройдут на территории городского гидропарка.
 

Программа празднования Дня молодежи 2021

 

13:00

Мастер-классы, презентации, интерактивы, пленэры, лекции, фотосушка, спортивные и детские локации, выставки, ярмарка, фотозоны, выступления поэтов.
 

16:00

Диджей party
 

20:00

Концерт, шоу огня, световое шоу и ночной забег.

Напомним, в Украине традиционно День молодежи отмечают в последнее воскресенье июня. Праздник учрежден в 1994 году указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины. В 2021 году это будет 27 июня.

Тэги: праздник, День молодежи, Житомир
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