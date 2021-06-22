На выходных в житомирском гидропарке будут праздновать День молодежи

27 июня в Житомире пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи. Об этом сообщил Житомирский городской совет.
Отмечается, что все мероприятия пройдут на территории городского гидропарка.
Программа празднования Дня молодежи 2021
13:00
Мастер-классы, презентации, интерактивы, пленэры, лекции, фотосушка, спортивные и детские локации, выставки, ярмарка, фотозоны, выступления поэтов.
16:00
Диджей party
20:00
Концерт, шоу огня, световое шоу и ночной забег.
Напомним, в Украине традиционно День молодежи отмечают в последнее воскресенье июня. Праздник учрежден в 1994 году указом президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины. В 2021 году это будет 27 июня.