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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 23 » 11:46:55

Известный житомирский бизнесмен хочет построить возле набережной апартаменты – СМИ

Вчера, 11:46:55 16546 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Известный житомирский бизнесмен хочет построить возле набережной апартаменты – СМИ

 Известный житомирский бизнесмен Леонид Кригер хочет построить апартаменты недалеко от реки Тетерев и прямо возле реконструированной набережной в Житомире. Об этом сообщил сайт "Перший Житомирський".

По информации издания, земельный участок площадью чуть более 14 соток, который находится в его частной собственности, размещен напротив дома бывшего начальника управления ГАИ в Житомирской области.

На сайте городского совета обнародован проект решения сессии о предоставлении разрешения на разработку детального плана территории квартала ограниченного переулками: Береговой, 3-й Чудновский в городе Житомире.

Вероятно, речь идет о земельном участке с кадастровым номером: 1810136600:03:036:0038, который, согласно информации Госгеокадастра, и принадлежит Кригеру Леониду Фридрихович. Целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.



Информация с сайта Госгеокадастра


Журналистам удалось пообщаться с господином Леонидом. Во время телефонного разговора он подтвердил информацию о намерении строиться на собственном земельном участке.

"Апартаменты хочу строить. Апартаменты с правом сдачи в аренду. Это мой частный земельный участок. Я хочу спроектировать свой жилой дом", – пояснил Леонид Кригер.

Тэги: строительство, Житомир, Кригер, апартаменты, Набережная
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Комментариев: 8
asercbr_zt
1 Андрей (asercbr_zt)   • 12:38:02, Вчера [Материал]

А в чем новость? В том что человек на своём участке хочет построить аппаратаменты?
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 13:17:40, Вчера [Материал]

На кадастровій карті чітко видно невідповідність зайнятоі територіі на 3-й Чуднівській провулок, 26 і 28, що займає берег річкі. І що? А там наче все за законом, побудують гарненький будиночок мабуть, а не "шанхай" як далі на провулку. Якщо б влада мала плани на розбудову парку то не надавала б ділянкі на будівництво, ні там ні ЖК "Преміум парк" і зробила б щось з "кліткою" що стоіть згарищем роками.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:16:21, Вчера [Материал]

Будет рассматривать как покойники летают с моста через Тетерев. Всю речку засрали своими фекалиями . У наших богатых и знаменитых появилось такое ощущение что они Боги.
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 15:11:08, Вчера [Материал]

Бизнес-проект.
Станет стриммерам в аренду особняк сдавать. А те на трансляциях суицидов в Сеть будут бабло косить.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:21:04, Вчера [Материал]

Не только он. а и все остальные чиновники и депутаты отравили речку Тетерев . И Страну!!!
lucifer
6 Lucifer (lucifer)   • 17:11:47, Вчера [Материал]

Більше за все кидаються в очі ділянки що через дорогу)
DomA
7 Владимир (DomA)   • 17:19:20, Вчера [Материал]

і не забудьте про вооохоронну зону річки! при розробці дпт
current_user
8 Current User (current_user)   • 11:40:02, Сегодня [Материал]

Багатоповерхівка буде. Так що чекаємо)))) Ось цікаво, а місцеві ахтивісти будуть проти?
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