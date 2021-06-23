Известный житомирский бизнесмен хочет построить возле набережной апартаменты – СМИ

Известный житомирский бизнесмен Леонид Кригер хочет построить апартаменты недалеко от реки Тетерев и прямо возле реконструированной набережной в Житомире. Об этом сообщил сайт "Перший Житомирський
".
По информации издания, земельный участок площадью чуть более 14 соток, который находится в его частной собственности, размещен напротив дома бывшего начальника управления ГАИ в Житомирской области.
На сайте городского совета обнародован проект решения сессии о предоставлении разрешения на разработку детального плана территории квартала ограниченного переулками: Береговой, 3-й Чудновский в городе Житомире.
Вероятно, речь идет о земельном участке с кадастровым номером: 1810136600:03:036:0038, который, согласно информации Госгеокадастра, и принадлежит Кригеру Леониду Фридрихович. Целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.
Информация с сайта Госгеокадастра
Журналистам удалось пообщаться с господином Леонидом. Во время телефонного разговора он подтвердил информацию о намерении строиться на собственном земельном участке.
"Апартаменты хочу строить. Апартаменты с правом сдачи в аренду. Это мой частный земельный участок. Я хочу спроектировать свой жилой дом"
, – пояснил Леонид Кригер.