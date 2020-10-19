«К сожалению, работа не завершена». Реконструкция набережной в житомирском парке выполнена лишь на 70%

Сегодня на набережной, в житомирском парке культуры, работают над отделкой лодочной станции и обустройством территории вокруг. Работы выполнены лишь на 70%, осталось еще положить брусчатку на центральной аллее.
Напомним, в июле 2020 года подрядная компания сообщила, что планирует завершить ремонтные работы на набережной до конца лета.
«Согласно договору, работы должны завершиться до 31 декабря 2020 года, но подрядчик обещал, что до 1 сентября. До 1 октября - второй срок был, что вкладываются в эту центральную аллею и работы будут завершены, но, к сожалению, работы пока не завершены. Задолженности перед подрядчиком нет, даже больше - есть авансовый платеж на закупку строительных материалов, то есть плитка закуплена материалы для выполнения работ есть», - рассказал Житомир инфо
начальник управления капитального строительства Житомирского городского совета Вячеслав Глазунов.
«Да, у нас недостаточность средств, которые были запланированы - второй транш, это ДФРР и европейская программа (ред. Секторальной бюджетной поддержки Европейского Союза). Это ориентировочно 9 млн и мы их ожидаем в этом году. Из городского бюджета у нас было заложено 10% и практически эта сумма оплачена. В начале года был выделен аванс на закупку плитки, они это все закупили, фонари встроены, скамейки закуплены, просто, пока они не монтируются, ведь, как только они смонтируют, то будет поток жителей и пока не будет официально открытая площадка, не хочется скопления людей», - рассказал Глазунов.
Напомним, осенью 2018 в Житомире провели тендер на I очередь реконструкции набережной реки Тетерев с обустройством объектов физической культуры и спорта. Ожидаемая стоимость закупки сначала составляла 33,7 грн. Впоследствии в тендерную документацию вносились изменения и корректировалась цена. В конце декабря 2018 управление капитального строительства Житомирского горсовета заключило договор с победителем торгов ООО «Фаворит ОПТ» ЗАО «Фаворит», которое обязалось осуществить реконструкцию набережной за 16,4 грн.
Для благоустройства набережной в житомирском парке срезали около 200 деревьев.
Летом 2019-го здесь активно прокладывали дорожки, строили лестницу к набережной, реставрировали беседки.