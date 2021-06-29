Врачи спасают жизнь подростка, который залез на мост и получил удар током

В Житомирской области на железнодорожном мосту 13-летнего подростка ударило током. Инцидент произошел 28 июня в городе Коростень, передает пресс-служба полиции.
"Предварительно установлено, что за забором школы по ул. 1-го Мая в райцентре проходит железная дорога сообщением Коростень - Киев для электропоездов. Парень поднялся на верх конструкции моста через реку, где и произошло поражение током высокого напряжения", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
От удара подросток упал на бетонное покрытие с высоты 10-15 метров. Кроме ожогов, он получил и другие тяжелые травмы.
Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики делают все возможное для спасения жизни парня.
Полицейские установили, что во время происшествия на железнодорожных путях были еще несколько товарищей пострадавшего. Сейчас их опрашивают об обстоятельствах и мотивах их пребывания на мосту.