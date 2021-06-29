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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 29 » 11:49:33

Врачи спасают жизнь подростка, который залез на мост и получил удар током

Сегодня, 11:49:33 738 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Врачи спасают жизнь подростка, который залез на мост и получил удар током

 В Житомирской области на железнодорожном мосту 13-летнего подростка ударило током. Инцидент произошел 28 июня в городе Коростень, передает пресс-служба полиции.
 

"Предварительно установлено, что за забором школы по ул. 1-го Мая в райцентре проходит железная дорога сообщением Коростень - Киев для электропоездов. Парень поднялся на верх конструкции моста через реку, где и произошло поражение током высокого напряжения", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


От удара подросток упал на бетонное покрытие с высоты 10-15 метров. Кроме ожогов, он получил и другие тяжелые травмы.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики делают все возможное для спасения жизни парня.

Полицейские установили, что во время происшествия на железнодорожных путях были еще несколько товарищей пострадавшего. Сейчас их опрашивают об обстоятельствах и мотивах их пребывания на мосту.
Тэги: мост, Подросток, удар током
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Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 12:37:44, Сегодня [Материал]

родители недосмотрели что парень установил себе тикток на смартфон... ( хотел прикольный видосик запилить как всегда..
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