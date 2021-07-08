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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 8 » 11:33:24

Залезли в квартиру через окно: в Бердичеве преступники ограбили и жестоко избили супругов

Вчера, 11:33:24 906 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Залезли в квартиру через окно: в Бердичеве преступники ограбили и жестоко избили супругов

 На рассвете 7 июля в квартиру жителей г. Бердичев через окно забрались двое грабителей. Они избили супругов и забрали ценные вещи, документы, деньги и банковские карты. Уже через несколько часов полицейские задержали преступников. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба полиции.
 

"На первом этаже многоэтажки в центре города снимают квартиру сожители, 23-летний и 25-летняя жители Киевщины. Этой ночью они оставили открытым окно на кухне. Именно через него нападающие и попали в дом. Неизвестные, которые были в масках, избили хозяев и отобрали у них кошелек с 800 гривнами, украшения из золота, несколько мобильных телефонов и документы", - говорится в сообщении.


В это время в другой комнате спала 4-летняя дочь женщины, к счастью, ребенок не пострадал.

У женщины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у мужчины - ушибы различных частей тела и перелом носа. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские изъяли с места происшествия следовую информацию и другие вещественные доказательства. Также пострадавшие смогли подробно описать нападавших. Уже через несколько часов правоохранители благодаря камерам видеонаблюдения установили личности грабителей и задержали их.

Преступниками оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 35 лет. Известно, что мужчины раньше уже были осуждены за имущественные преступления, старший также причастен к незаконному обращению с холодным оружием и хранение наркотиков.

Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.
Тэги: ограбление, квартира, Бердичев, нападение
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