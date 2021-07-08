Залезли в квартиру через окно: в Бердичеве преступники ограбили и жестоко избили супругов

На рассвете 7 июля в квартиру жителей г. Бердичев через окно забрались двое грабителей. Они избили супругов и забрали ценные вещи, документы, деньги и банковские карты. Уже через несколько часов полицейские задержали преступников. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба полиции.
"На первом этаже многоэтажки в центре города снимают квартиру сожители, 23-летний и 25-летняя жители Киевщины. Этой ночью они оставили открытым окно на кухне. Именно через него нападающие и попали в дом. Неизвестные, которые были в масках, избили хозяев и отобрали у них кошелек с 800 гривнами, украшения из золота, несколько мобильных телефонов и документы", - говорится в сообщении.
В это время в другой комнате спала 4-летняя дочь женщины, к счастью, ребенок не пострадал.
У женщины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у мужчины - ушибы различных частей тела и перелом носа. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Полицейские изъяли с места происшествия следовую информацию и другие вещественные доказательства. Также пострадавшие смогли подробно описать нападавших. Уже через несколько часов правоохранители благодаря камерам видеонаблюдения установили личности грабителей и задержали их.
Преступниками оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 35 лет. Известно, что мужчины раньше уже были осуждены за имущественные преступления, старший также причастен к незаконному обращению с холодным оружием и хранение наркотиков.
Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.