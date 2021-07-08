Залезли в квартиру через окно: в Бердичеве преступники ограбили и жестоко избили супругов

"На первом этаже многоэтажки в центре города снимают квартиру сожители, 23-летний и 25-летняя жители Киевщины. Этой ночью они оставили открытым окно на кухне. Именно через него нападающие и попали в дом. Неизвестные, которые были в масках, избили хозяев и отобрали у них кошелек с 800 гривнами, украшения из золота, несколько мобильных телефонов и документы", - говорится в сообщении.