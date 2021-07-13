Поваленные деревья, сорванные крыши: в Житомире ликвидируют последствия урагана

Вечером 12 июля на Житомир и область обрушился мощный ливень со шквальным ветром. После непогоды на улицах города были повалены деревья, столбы электропередач, сорваны крыши и другие конструкции.
К ликвидации последствий сразу приступили аварийные бригады РЭС, ТТУ и спасатели. По информации ГСЧС
в области было убрано 13 аварийных деревьев, 9 из них - с территории проезжих частей. В 4 случаях поваленные стихией деревья упали или угрожали падением на жилые дома.
Больше всего аварийно-спасательных работ было проведено специалистами ГСЧС в Житомире.
"В переулке 3-м Крошенском дерево при падении проломило забор и упало на крышу жилого дома. Также проведены работы по уборке аварийного дерева с кровли частного дома по ул. Саенко", - сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС.
Также были проведены аварийные работы по демонтажу металопрофильной кровли над балконом квартиры на последнем этаже пятиэтажки по ул. Витрука, которая грозила падением на пешеходную зону. По завершению работ спасатели продолжили ликвидировать последствия падения аварийных деревьев на проезжие части во дворах многоквартирных жилых домов по ул. Витрука, 35 и Б. Бердичевская, 95.
Напомним, 12 июля в Житомире летняя жара внезапно сменилась шквальным ветром и грозой. Фото последствий урагана по ссылке
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Фото: ГСЧС