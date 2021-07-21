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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июль » 21 » 11:34:13

В Украине хотят запретить продавать сигареты, пиво и алкоголь в магазинах и супермаркетах

Сегодня, 11:34:13 2067 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине хотят запретить продавать сигареты, пиво и алкоголь в магазинах и супермаркетах

 В Украине могут запретить продавать в супермаркетах и магазинах алкоголь и сигареты. Если закон примут, то спиртные напитки, и даже пиво, получится купить не в продуктовых магазинах, а только в специализированных точках.

Соответствующий законопроект № 5805, предполагающий изменения в части мест продажи алкоголя и сигарет, зарегистрировал народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, политик предлагает разрешить продажу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, вина, обычных и электронных сигарет, приспособления для курения без сгорания табака и аксессуаров для них только в специализированных торговых точках. Отмечается, что в таких точках, кроме алкоголя и сигарет, больше ничего не будет продаваться.

Согласно законопроекту, в супермаркетах, продуктовых магазинах и точках, где продаются спортивные или детские товары, реализация алкогольной и сигаретной продукции будет категорически запрещена.

Депутат также предлагает штрафы за нарушение запрета. Так, магазин или супермаркет, который решит продавать сигареты или алкоголь, может быть наказан взысканием в размере 21 тысячи 180 гривень. 

По мнению политика, такой запрет поможет Украине бороться с массовым употреблением алкоголя и сигарет, которые приводят к заболеваниям, травмам и смертям. Законопроект уже передан на рассмотрение.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты включили в новый "антитабачный закон" правки, которые могут привести к росту контрабанды.
Тэги: магазины, супермаркеты, пиво, сигареты, алкоголь
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Комментариев: 6
ELVA
1 Elva (ELVA)   • 11:44:29, Сегодня [Материал]

Ну и не плохой законопроект.
DomA
2 Владимир (DomA)   • 12:03:08, Сегодня [Материал]

вже бачу окремо облаштовані точки в маркетах)
по типу продуктового Епіцентру зі стійкою снеків і шоколадок в період карантину))))
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 17:14:33, Сегодня [Материал]

Замість того, аби ти щось бачив, краще би уважно прочитав. Законопроєкт забороняє те, що ти написав. Тому, купити цигарки та алкоголь ти зможеш лиже в окремих магазинах, і жодні хитрощи, які ти описав, цим законом не дозволяються.

Взагалі, окремі магазини алкогольні вже є, їх мало, але вони є. А завдяки цьому закону, тепер будуть додаткові фінансові витрати у алко-тютюнових бояр, на будівництво окремих магазинів. Таким чином, значно зменшиться кількість місць, де можна буде придбати таку продукцію. І щось я дуже сумніваюсь, що алко-тютюнове лоббі так просто пропустить цей законопроєкт.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:24:00, Сегодня [Материал]

хороший "проект"
надеюсь примут быстренько
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:22:18, Сегодня [Материал]

Над куполом ВР проступає родимка Мішки Міченого. Цей законопроєкт проходить у комітеті упоротого соціаліста Гетьманцева, а "соціалізм та алкоголізм несумісні!" (с) Коротше, це не про боротьбу з алко- та тютюнозалежністю, а про те, щоб повернути старіючим совкодрочерам повноцінне відчуття молодості: відпускати алкашечку та курево з 14:00 до 18:00, щоб біля спецточок були довжелезні черги зі страждущих і щоб страждущі в цих чергах регулярно били одне одному хлібальники. "Не більше Х пляшок/пачок в одні руки, блт!" (с) Романтика же! Спойлер: нічого не вийде, риночок оперативно щось вигадає. На крайняк цей риночок просто стане чорним.
Хейтмэн
6 Russel (Хейтмэн)   • 17:48:52, Сегодня [Материал]

Бредятина!
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