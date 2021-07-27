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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 27 » 11:44:20

У Коростенському районі розпочато ремонт дороги Виступовичі – Житомир. ФОТО

Сегодня, 11:44:20 390 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Коростенському районі розпочато ремонт дороги Виступовичі – Житомир. ФОТО

У рамках програми Президента «Велике будівництво» стартували роботи з поточного середнього ремонту ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський на км 50+483 – км 71+990, що на Коростенщині. 

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області, наразі триває влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття з органо-мінеральної суміші на км 60-62 автодороги, -  повідомляє Житомирська ОДА.

Ремонт передбачає:

– проведення вирубки насаджень;

– розбирання існуючого дорожнього покриття, дорожніх знаків, бортового каменю, огородження, автобусних зупинок;

– ремонт штучних споруд;

– влаштування дорожнього одягу;

– укріплення узбіч;

– влаштування бортового каменю;

– виконання робіт з безпеки руху.

Міжнародний автошлях М-21 проходить територією Житомирської та Вінницької областей. Його загальна протяжність становить 401,7 км. За інформацією САД, у 2021 році планується відновити 118 км доріг державного значення у Житомирській області.

Довідково. Генпідрядник: ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», субпідрядник: ПП «Автомагістраль». Строк виконання робіт: до 31.12.2022 року

 


 

 


 


 

Тэги: ремонт дорог
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