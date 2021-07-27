У Коростенському районі розпочато ремонт дороги Виступовичі – Житомир. ФОТО

У рамках програми Президента «Велике будівництво» стартували роботи з поточного середнього ремонту ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський на км 50+483 – км 71+990, що на Коростенщині.
Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області, наразі триває влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття з органо-мінеральної суміші на км 60-62 автодороги, - повідомляє Житомирська ОДА.
Ремонт передбачає:
– проведення вирубки насаджень;
– розбирання існуючого дорожнього покриття, дорожніх знаків, бортового каменю, огородження, автобусних зупинок;
– ремонт штучних споруд;
– влаштування дорожнього одягу;
– укріплення узбіч;
– влаштування бортового каменю;
– виконання робіт з безпеки руху.
Міжнародний автошлях М-21 проходить територією Житомирської та Вінницької областей. Його загальна протяжність становить 401,7 км. За інформацією САД, у 2021 році планується відновити 118 км доріг державного значення у Житомирській області.
Довідково. Генпідрядник: ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», субпідрядник: ПП «Автомагістраль». Строк виконання робіт: до 31.12.2022 року