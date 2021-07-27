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В Житомире объявили в розыск машину, которая скрылась с места ДТП: фото легковушки

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В Житомире объявили в розыск машину, которая скрылась с места ДТП: фото легковушки

 В Житомире патрульная полиция разыскивает автомобиль ВАЗ 2108, который подозревается в совершении ДТП. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ведомства.
 

"Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль ВАЗ 2108 номерной знак н0479ЖЖ, бежевого цвета, который подозревается в совершении ДТП с оставлением места происшествия", - говорится в сообщении.




По информации полиции, авария произошла 26 июля 2021 года на улице Хлебной.

Граждан, имеющих любую информацию о данном дорожно-транспортном происшествии или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, просят обращаться по номеру 102.
Тэги: дтп, розыск, полиция, Житомир
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