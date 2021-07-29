В Житомире полиция задержала водителя, который находился в розыске за совершение ДТП

В Житомире правоохранители обнаружили и задержали водителя ВАЗ 2108, которого разыскивали за совершение ДТП. Об этом сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Во время патрулирования по улице Грушевского инспекторы роты ТОР заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Во время проверки документов водителя и сверки информации по базе данных МВД патрульные установили, что транспортное средство находится в розыске за совершение дорожно-транспортного происшествия и оставление места происшествия"
, - информирует полиция
.
Водителя задержали, а автомобиль инспекторы роты ТОР сопроводили к управлению патрульной полиции для дальнейшего оформления административных материалов.
Напомним, ВАЗ 2108 с номерным знаком н0479ЖЖ бежевого цвета подозревается в совершении ДТП
с оставлением места происшествия.