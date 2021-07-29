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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 29 » 08:24:34

В Житомире полиция задержала водителя, который находился в розыске за совершение ДТП

Сегодня, 08:24:34 666 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полиция задержала водителя, который находился в розыске за совершение ДТП

 В Житомире правоохранители обнаружили и задержали водителя ВАЗ 2108, которого разыскивали за совершение ДТП. Об этом сообщили в патрульной полиции Житомирской области.

"Во время патрулирования по улице Грушевского инспекторы роты ТОР заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Во время проверки документов водителя и сверки информации по базе данных МВД патрульные установили, что транспортное средство находится в розыске за совершение дорожно-транспортного происшествия и оставление места происшествия", - информирует полиция.

Водителя задержали, а автомобиль инспекторы роты ТОР сопроводили к управлению патрульной полиции для дальнейшего оформления административных материалов.

Напомним, ВАЗ 2108 с номерным знаком н0479ЖЖ бежевого цвета подозревается в совершении ДТП с оставлением места происшествия.
Тэги: полиция, дтп, розыск, Житомир
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