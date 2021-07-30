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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 30 » 16:03:40

«Нова Пошта» после серии взрывов будет проверять посылки рентгеном и собаками

Вчера, 16:03:29 645 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Нова Пошта» после серии взрывов будет проверять посылки рентгеном и собаками

 29 июля Национальная полиция Украина сообщила о том, что в Киеве и Одессе взорвались почтоматы. В ответ на это компания «Нова Пошта» заявила, что ужесточит проверку посылок в своих сортировочных центрах.
 

Взрывы в почтоматах


Полиция сообщила Киева о взрыве в почтомате на Оболони. Принадлежность почтомата правоохранители не указали, но по фото с места событий угадывается, что он принадлежал компании «Нова Пошта».



Взрыв произошел в одном из ящиков, куда неизвестные поместили самодельное устройство на основе пиротехники. К счастью, от взрыва никто не пострадал.

В тот же день взрыв прогремел в одном из почтоматов города Одесса. По данным полиции, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Исследовав почтомат, взрывотехники обнаружили, что в одном из ящиков сработало устройство из электротаймера, аккумулятора, петарды, бумаги и полиэтилена. От взрыва также никто не пострадал.



30 июля полиция разыскала и задержала мужчину, который прислал в Киев и Одессу отправления с самодельной взрывчаткой. По подозрению в совершении взрывов задержали 32-летнего уроженца Крыма. Мужчина жил в Черновцах, ранее не судимый.


 

«Нова Пошта» ужесточает проверку посылок


В компании заявили, что из-за взрывов в Киеве и Одессе пересмотрят правила проверки посылок.

«Для нас это событие - тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для Новой почты. Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности», - заявила НП.

Компания решила:
 
  • Установить раписканы и рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов на всех терминалах и депо (до сих пор их использовали только на двух сортировочных станциях в Киеве и Львове),
  • Начать сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов,
  • Внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуаций отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.
Тэги: новая почта, взрыв, почтомат
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:02:06, Вчера [Материал]

ага
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Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:59:06, Вчера [Материал]

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