«Нова Пошта» после серии взрывов будет проверять посылки рентгеном и собаками

29 июля Национальная полиция Украина сообщила о том, что в Киеве и Одессе взорвались почтоматы. В ответ на это компания «Нова Пошта» заявила, что ужесточит проверку посылок в своих сортировочных центрах.
Взрывы в почтоматах
Полиция сообщила Киева о взрыве в почтомате
на Оболони. Принадлежность почтомата правоохранители не указали, но по фото с места событий угадывается, что он принадлежал компании «Нова Пошта».
Взрыв произошел в одном из ящиков, куда неизвестные поместили самодельное устройство на основе пиротехники. К счастью, от взрыва никто не пострадал.
В тот же день взрыв прогремел в одном из почтоматов города Одесса. По данным полиции
, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Исследовав почтомат, взрывотехники обнаружили, что в одном из ящиков сработало устройство из электротаймера, аккумулятора, петарды, бумаги и полиэтилена. От взрыва также никто не пострадал.
30 июля полиция разыскала и задержала мужчину, который прислал в Киев и Одессу отправления с самодельной взрывчаткой. По подозрению в совершении взрывов задержали 32-летнего
уроженца Крыма. Мужчина жил в Черновцах, ранее не судимый.
«Нова Пошта» ужесточает проверку посылок
В компании заявили
, что из-за взрывов в Киеве и Одессе пересмотрят правила проверки посылок.
«Для нас это событие - тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для Новой почты. Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности»
, - заявила НП.
Компания решила:
- Установить раписканы и рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов на всех терминалах и депо (до сих пор их использовали только на двух сортировочных станциях в Киеве и Львове),
- Начать сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов,
- Внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуаций отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.