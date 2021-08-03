Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 04 Августа 2021    01:06:58
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 3 » 17:45:27

Получил тяжелую травму и прикован к коляске: парень из села под Житомиром уже два года не может вернуться домой. ВИДЕО

Вчера, 17:45:27 970 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Получил тяжелую травму и прикован к коляске: парень из села под Житомиром уже два года не может вернуться домой. ВИДЕО

 Житель Коростенского хосписа Павел Башинский два года подряд не имеет возможности вернуться домой в село Каменка Житомирского района. Парень - сирота и не может обслуживать себя сам, без посторонней помощи, пишет "Суспільне".

Павлу Башинскому - 22 года. Его мама умерла, когда ему было 18. Отец был ликвидатором. Умер в 2002 году. С 19 лет Павел передвигается на коляске.
 

"Как-то вечером после работы я решил искупаться, освежиться с друзьями, - рассказывает Павел Башинский. - Нырнул в воду, а там было очень мелко. Даже больно не было. Нырнул в воду и сразу же стал неподвижным. Когда я выплыл на поверхность, то друзья поняли, что я не могу пошевелиться. Они меня вытащили, а потом стала стремительно расти температура тела. Приехали врачи, сказали, что вывихнул позвонки: четвертый и пятый. Кроме того, забил правое легкое, оно не работало. Полгода аппараты поддерживали мое дыхание. Я не мог самостоятельно дышать, есть, пить. Ничего. Реабилитологи отказывались со мной работать, потому что все зависело от дыхания. А дыхания не было. Было очень, очень тяжело".




Почти год Павел лечился в больницах Житомира и Киева. Домом же для парня стал Коростенский хоспис. Он размещается на базе Коростенской центральной районной больницы, где в 2020 году открыли отделение медицинской реабилитации.

Заведующий реабилитационного отделения Коростенской центральной районной больницы Анатолий Пилькевич рассказал, что Павел Башинский попал в больницу с диагнозом: спинальная травма шейного отдела позвоночника, неврологическая симптоматика, паралич конечностей.
 

"Таких пациентов у нас раньше не было, - говорит Анатолий Пилькевич. - Павел - первый пациент с такими травмами".




Директор Коростенского благотворительного фонда "Елеон" Игорь Москалик рассказал, что после восстановления самостоятельного дыхания, Павел прошел полуторамесячный курс реабилитации в частной клинике за деньги волонтеров.
 

"Мы подключились, - говорит Игорь Москалик. - Первую часть денег собрали. Пролечили. В прошлом году содержание в клинике стоило 5000 гривен в день. Он достиг там определенных результатов, но был вынужден вернуться в Коростень для того, чтобы ожидать результата нового сбора средств для восстановления реабилитации".




Анатолий Пилькевич рассказал, что Павел неоднократно проходил курс лечения и в реабилитационном отделении Коростенской центральной районной больницы.
 

"Из успехов, которых мы достигли - это восстановление двигательных функций правой конечности: плечевой сустав, локтевой, движения кистью".


Павел радуется первым результатам лечения.
 

"Я рад, что могу хотя бы рукой почесать нос, - говорит Павел Башинский. - Рад был бы вернуться, конечно, домой. Но пока не могу этого сделать, потому что не могу сам себя обслуживать. Мечтаю об одном: встать на ноги и сыграть в мяч хотя бы раз в своей жизни".


Фото: Суспільне

Осуществить мечту парня и ускорить процесс его возвращения домой может повторный годовой курс реабилитации в частном центре. Директор благотворительного фонда говорит, что они уже собирают деньги для повторного курса реабилитации Павла.
 

"Мы пытаемся собрать деньги, но пока не очень успешно, потому что это очень большая сумма, - говорит Игорь Москалик. - Сейчас там пребывание после подорожания выходит в 7000 гривен в день, а период содержания в реабилитационном центре, чтобы достичь весомых результатов, до года. Это 365 дней".

 
Тэги: травма, парень, реабилитация
Новости партнеров
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:00:08, Вчера [Материал]

ну и где два местных дурачка с рассказами про неимоверно выросшую "сэрэдню зарплатню"? На сколько её хватит?

А где-нибудь в РФ или Польше эти процедуры скорее всего бесплатны для граждан.
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:27:00, Вчера [Материал]

Нееее, сейчас чепуха, типа Агэнт провокатор и Звезда тебя накуй пошлют. Хули, Путин и русскоязычные не дают сироте выживать
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 00:49:52, Сегодня [Материал]

Так скорее всего, или бесплатны? А то скорее всего еще где-то бесплатно, а может и не скорее.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus