Получил тяжелую травму и прикован к коляске: парень из села под Житомиром уже два года не может вернуться домой. ВИДЕО

"Как-то вечером после работы я решил искупаться, освежиться с друзьями, - рассказывает Павел Башинский. - Нырнул в воду, а там было очень мелко. Даже больно не было. Нырнул в воду и сразу же стал неподвижным. Когда я выплыл на поверхность, то друзья поняли, что я не могу пошевелиться. Они меня вытащили, а потом стала стремительно расти температура тела. Приехали врачи, сказали, что вывихнул позвонки: четвертый и пятый. Кроме того, забил правое легкое, оно не работало. Полгода аппараты поддерживали мое дыхание. Я не мог самостоятельно дышать, есть, пить. Ничего. Реабилитологи отказывались со мной работать, потому что все зависело от дыхания. А дыхания не было. Было очень, очень тяжело".

"Таких пациентов у нас раньше не было, - говорит Анатолий Пилькевич. - Павел - первый пациент с такими травмами".

"Мы подключились, - говорит Игорь Москалик. - Первую часть денег собрали. Пролечили. В прошлом году содержание в клинике стоило 5000 гривен в день. Он достиг там определенных результатов, но был вынужден вернуться в Коростень для того, чтобы ожидать результата нового сбора средств для восстановления реабилитации".

"Из успехов, которых мы достигли - это восстановление двигательных функций правой конечности: плечевой сустав, локтевой, движения кистью".

"Я рад, что могу хотя бы рукой почесать нос, - говорит Павел Башинский. - Рад был бы вернуться, конечно, домой. Но пока не могу этого сделать, потому что не могу сам себя обслуживать. Мечтаю об одном: встать на ноги и сыграть в мяч хотя бы раз в своей жизни".

Фото: Суспільне

"Мы пытаемся собрать деньги, но пока не очень успешно, потому что это очень большая сумма, - говорит Игорь Москалик. - Сейчас там пребывание после подорожания выходит в 7000 гривен в день, а период содержания в реабилитационном центре, чтобы достичь весомых результатов, до года. Это 365 дней".