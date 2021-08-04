В водоемах Житомирской области утонули 6-летний мальчик и 16-летний подросток

"1 августа около 16:25 в полицию поступило сообщение об исчезновении вблизи водоема 16-летнего жителя Радомышльской громады. Как выяснилось, у пруда в с. Заболотье отдыхала группа молодежи. В какой-то момент один из парней отошел от компании и не вернулся. Обеспокоившись, друзья начали поиски товарища и сообщили в полицию", – информируют правоохранители.
"Предварительно было установлено, что в этот день 6-летний житель г. Малин играл вблизи своего дома. Вероятно около 18:00 мальчик пошел в направлении расположенного неподалеку городского парка отдыха. Родители, обнаружив отсутствие сына, начали самостоятельные поиски и разместили сообщение о его исчезновении в социальных сетях", – сообщают в полиции.