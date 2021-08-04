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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 4 » 11:52:13

В водоемах Житомирской области утонули 6-летний мальчик и 16-летний подросток

Сегодня, 11:52:13 385 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В водоемах Житомирской области утонули 6-летний мальчик и 16-летний подросток

 В Житомирской области в водоемах утонули двое несовершеннолетних детей. Трагические инциденты произошли в Радомышльской громаде и в Малине. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирщины.
 

"1 августа около 16:25 в полицию поступило сообщение об исчезновении вблизи водоема 16-летнего жителя Радомышльской громады. Как выяснилось, у пруда в с. Заболотье отдыхала группа молодежи. В какой-то момент один из парней отошел от компании и не вернулся. Обеспокоившись, друзья начали поиски товарища и сообщили в полицию", – информируют правоохранители.


Тело парня нашли в водоеме и, к сожалению, реанимировать его не удалось.

Еще один ребенок утонул 3 августа в городе Малин. Тело 6-летнего мальчика обнаружили родители в местном пруду.
 

"Предварительно было установлено, что в этот день 6-летний житель г. Малин играл вблизи своего дома. Вероятно около 18:00 мальчик пошел в направлении расположенного неподалеку городского парка отдыха. Родители, обнаружив отсутствие сына, начали самостоятельные поиски и разместили сообщение о его исчезновении в социальных сетях", – сообщают в полиции.


Через несколько часов отец заметил обувь ребенка на берегу водоема и заподозрил неладное. Нырнув, он нашел мальчика на дне.

В обоих случаях полицейские устанавливают все обстоятельства и призывают родителей заботиться о безопасности детей.
Тэги: Житомирская область, дети, Утонули
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