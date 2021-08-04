В водоемах Житомирской области утонули 6-летний мальчик и 16-летний подросток

"1 августа около 16:25 в полицию поступило сообщение об исчезновении вблизи водоема 16-летнего жителя Радомышльской громады. Как выяснилось, у пруда в с. Заболотье отдыхала группа молодежи. В какой-то момент один из парней отошел от компании и не вернулся. Обеспокоившись, друзья начали поиски товарища и сообщили в полицию", – информируют правоохранители.