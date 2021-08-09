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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 9 » 15:03:09

В Житомирской области пьяный водитель попытался откупиться от полисменов и оставил им «на кофе» 500 грн

Вчера, 15:03:09 969 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пьяный водитель попытался откупиться от полисменов и оставил им «на кофе» 500 грн

 В Житомирском районе нетрезвый водитель пытался откупиться от полицейских и оставил им "на кофе" 500 гривен. Полицейские зафиксировали факт попытки дачи взятки и начали уголовное производство.

Об этом 9 августа сообщила полиция Житомирской области.
 

"Инспекторы сектора реагирования отдела полиции №1 Житомирского райуправления, которые проводили превентивные меры по безопасности дорожного движения, в с. Новая Васильевка Березовской громады заметили водителя автомобиля ГАЗ 2705, непристегнутого ремнем безопасности. Поэтому правоохранители остановили машину. Во время общения с водителем, 42 -летним жителем Звягельщины, по внешним признакам заподозрили нетрезвое состояние мужчины. Поэтому предложили ему на месте пройти обследование с помощью технического устройства, в результате состояние алкогольного опьянения у водителя подтвердилось", - информируют правоохранители.




Отмечается, что при оформлении соответствующих административных материалов мужчина предложил полицейским откупное за непривлечение его к административной ответственности и оставил в служебной машине 500 гривен "на кофе".

Фото: полиция


"Факт предложения взятки надлежащим образом задокументирован вызванной на место происшествия следственно-оперативной группой. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - добавили полицейские.

По действующему законодательству подобные противоправные действия могут обернуться для мужчины наказанием - от штрафных санкций и вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.
Тэги: взятка, полиция, Житомирщина
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