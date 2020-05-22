Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 22.05.2020    14:02:45
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 22 » 11:34:58

Каждый месяц требовал взятку: на Житомирщине задержали начальника райотдела полиции

Сегодня, 11:48:58 592 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Каждый месяц требовал взятку: на Житомирщине задержали начальника райотдела полиции

 В Житомирской области во время получения взятки задержали начальника полиции одного из районов. Установлено, что полицейский требовал от предпринимателя ежемесячную "дань".

"Чиновник за невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 000 гривен", - информирует полиция Житомирской области.

Правоохранители задокументировали факт передачи должностному полиции денежных средств и рыбной продукции на сумму 5000 гривен. В следующий раз полицейский приехал за "данью" сам к водоему, где работал мужчина, получил часть взятки, но его сразу задержали.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Тэги: полиция, Житомирщина, взятка
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus