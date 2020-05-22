Каждый месяц требовал взятку: на Житомирщине задержали начальника райотдела полиции

В Житомирской области во время получения взятки задержали начальника полиции одного из районов. Установлено, что полицейский требовал от предпринимателя ежемесячную "дань".
"Чиновник за невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 000 гривен"
, - информирует полиция Житомирской области.
Правоохранители задокументировали факт передачи должностному полиции денежных средств и рыбной продукции на сумму 5000 гривен. В следующий раз полицейский приехал за "данью" сам к водоему, где работал мужчина, получил часть взятки, но его сразу задержали.
За вымогательство и получение неправомерной выгоды полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.